Letisko Košice tento polrok vybavilo vyše 200-tisíc cestujúcich, pribudli aj nové destinácie

BRATISLAVA 5. júla (WebNoviny.sk) – Košické letisko vybavilo v prvom polroku tohto roka 213 712 cestujúcich, čo znamená medziročne nárast o 14,2 %, resp. o 26 587 osôb. Pravidelné linky z a do Košíc využilo v uvedenom období 186 865 pasažierov, pričom ich počet vzrástol o 8,8 %.

Ako letisková spoločnosť informovala, na dovolenkových, čiže chartrových linkách zároveň vybavila 11 373 cestujúcich pri náraste o 78,4 %.

Lieta sa do Larnacy či Podgorice

Podľa výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Letisko Košice – Airport Košice, a. s., Michaela Tmeja sú júnové výsledky chartrovej sezóny najlepšie, aké kedy mali.

„Myslíme si, že je to dobrý dôkaz rozvoja nášho trhu a súčasne aj vynikajúci základ pre nový zimný letový poriadok, v ktorom pribudnú dve nové destinácie do Nemecka,“ uviedol.

Cestujúci môžu v tomto roku z košického letiska využívať chartrové lety do devätnástich prímorských destinácií v jedenástich krajinách. V porovnaní s predchádzajúcou letnou sezónou v zozname charterových destinácií pribudli cyperská Larnaca, talianska Olbia na ostrove Sardínia, grécky Patras, Marsa Alam v Egypte a Podgorica v Čiernej Hore.

Košické letisko bude vybavovať charterové lety aj do tureckej Antalye, bulharského Burgasu, egyptskej Hurghady, Lamezia Terme v Taliansku, Ercanu v Severnom Cypre, Barcelony a Palmy de Mallorca v Španielsku, ako aj do gréckych destinácií Heraklion, Rodos, Korfu a Solún, do tuniského Monastiru, chorvátskej Rijeky a albánskej Tirany.

Vybavili takmer pol milióna cestujúcich

V lete 2017 prešlo Letiskom Košice rekordných 120 323 charterových cestujúcich. Na základe dostupných informácií by tohtoročná charterová sezóna mohla byť opäť rekordnou.

„Predpokladáme, že okrem overených destinácií budú pre dovolenkárov veľkým lákadlom aj nové atraktívne destinácie ako Larnaca na Cypre, alebo Podgorica v Čiernej Hore,“ očakáva Tmej.

Letisko Košice vybavilo v roku 2017 spolu 496 708 cestujúcich, čo bolo medziročne viac o 13,7 %, resp. o 60 012 osôb. Pravidelné linky využilo 373 406 a charterové lety 121 230 pasažierov.

Spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a. s. vznikla 1. mája 2004. Po ukončení privatizačného procesu v roku 2006 prevzalo 66 % akcií spoločnosti Letisko Viedeň, zvyšných 34 % patrí štátu v správe Ministerstva dopravy a výstavby SR.