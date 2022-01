Letka ministerstva vnútra zrejme neprejde pod Ozbrojené sily SR, príprava zlúčenia by zabrala najmenej šesť rokov

Analýza odhalila množstvo problémov, pre ktoré je zrejme nereálne, aby vládne špeciály rezortu vnútra prešli pod Ozbrojené sily SR a zabezpečovali prepravu ústavných činiteľov tak, ako v okolitých krajinách. Informoval o tom portál noviny.sk.

Analýzu pre ministerstvo obrany vypracovali špecialisti z Technickej univerzity v Košiciach a Žilinskej univerzity. V nej je okrem iného napísané aj to, že ak by letka prešla pod armádu teraz, malo by to vplyv aj na bezpečnosť letov. Podľa špecialistov je dôvodom celý systém, ktorým sa riadi samotné letectvo v armáde.

Kompletná dokumentácia

Piloti majú iné množstvo nalietaných hodín, ako tí lietajúci na špeciáloch. Ak teda armáda ministerskú dopravnú letku chce, musí vypracovať kompletnú dokumentáciu k údržbe špeciálov, zabezpečiť palubný personál, pilotov a investovať veľké prostriedky do rekonštrukcie vojenského letiska v Kuchyni pre potreby vládnej letky.

Portál uviedol, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) vníma zlúčenie letiek ako nevhodné a odmieta to. Napriek záverom analýzy už minulý týždeň rezort obrany verejne vyhlásil, že spojenie leteckých útvarov je možné. O zásadných problémoch verejnosť neinformoval. „Našim zámerom nie je komunikovať čiastkové závery analýzy, nakoľko prebieha ako politická, tak odborná diskusia,“ uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Príprava analýzy zaberie niekoľko rokov

Ak by armáda letku ministerstva vnútra chcela prevziať, efektívne a bezpečne prepravovať štátnych činiteľov, príprava podľa odhadov tvorcov externej analýzy zaberie 6 až 8 rokov.

„Aj v tomto prípade by sme odporúčali ponechať dislokáciu a prevádzku dopravnými lietadlami typu A319 a F100 na medzinárodnom letisku M. R. Štefánika v Bratislave a zachovať tak najvyšší štandard bezpečnosti a ich kvality pre ich poslanie a flexibilitu,“ uvádza sa v závere externej analýzy.