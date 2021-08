Letná olympiáda v Tokiu (rýchlostná kanoistika): Baláž a Botek potrebovali dve jazdy na postup do semifinále K2

Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž a Adam Botek postúpili do semifinále disciplíny K2 na 1000 m na olympijských hrách v Tokiu.

Maďari odrazili útok Kanaďanov

Debutanti na OH a úradujúci vicemajstri Európy potrebovali na postup dve jazdy. Najprv v úvodnej rozjazde obsadili prvú nepostupovú tretiu priečku a ušiel im priamy postup do finále. Ten si vybojovali Austrálčania a Nemci, ktorí v druhej polovici trate predstihli dovtedy vedúcich Slovákov.

Po dvojhodinovej prestávke nasledovali dve štvrťfinálové jazdy a v druhej aj účasť slovenského dvojkajaka. V nej si už zverenci Petra Likéra nenechali ujsť postup. Na kanáli Sea Forest Waterway sa od úvodných metrov usadili na čele.

Neskôr ich síce predstihli Austrálčania Riley Fitzsimmons a Jordan Wood, ale Slováci bezpečne došli do cieľa na postupovej druhej priečke. Za víťazmi zaostali iba o 839 tisícin sekundy. Postup z tretieho miesta si vybojovali Maďari Kornel Béke a Ádám Varga, ktorí odrazili útok Kanaďanov.

Rozjazda nebola zlá

Mužské semifinále v K2 na 1000 m príde na rad vo štvrtok 5. augusta po 3.12 h SELČ. Boje o medaily nasledujú o 5.34 h SELČ.

„Odviedli sme prácu, ktorú sme museli a zajtra je nový deň, nové preteky. Všetko sa začne odznova a treba odviesť maximum. Rozjazda nebola zlá. Predviedli sme štandard, ale austrálska loď je veľmi dobre pripravená, Zdolala aj nemeckú, celkovo naša rozjazda bola najrýchlejšia. Záver sme už pustili, keď sme videli, že na nich nestačíme. Tieto dve lode budú extrémne silné, ale stať sa môže hocičo. Je to náš štandard, že začíname rýchlo. V semifinále si treba utvoriť taký náskok, aby nás už ostatní nedostihli alebo aby sme skončili na postupovej priečke,“ zhodnotil Baláž pre RTVS.

„Vyskúšali sme si aj vietor od chrbta, čo je dobré. Bol to iba náš prvý štart v porovnaní s ostatnými na olympijských hrách. Austrálčania už mali nejaké štarty za sebou, boli zabehnutí. Vo štvrťfinále sme sa ešte viac rozjazdili, čo je dôležité do ďalších bojov. Teraz sa musíme schladiť a pripraviť sa na zajtra. V semifinále má fúkať vietor oproti nám, takže podmienky budú iné. Dáme do toho úplne všetko, čo je v našich silách,“ skonštatoval Botek.