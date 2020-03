Letná olympiáda v Tokiu tento rok nebude, rozhodli o jej odložení

aktualizované 24. marca, 15:27

Hry XXXII. olympiády v japonskom Tokiu sa v roku 2020 neuskutočnia. Taký je verdikt utorkovej telekonferencie medzi japonským premiérom Šinzóm Abem a prezidentom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasom Bachom. Dôvodom je pandémia koronavírusu, ktorým sa na celom svete nakazilo už viac ako 375-tisíc osôb. MOV to potvrdil na svojom oficiálnom webe.

„Za súčasných okolností a na základe informácií, ktoré dnes (v utorok, pozn. ed.) poskytla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), dospeli prezident MOV a japonský premiér k záveru, že OH v Tokiu je potrebné presunúť. Konať sa nebudú v roku 2020, ale najneskôr v lete 2021. Základom totiž je ochrana zdravia športovcov a všetkých zúčastnených na olympijských hrách. Obaja lídri sa zhodli na tom, že olympijské hry v Tokiu môžu byť v tomto ťažkom období majákom nádeje pre svet a olympijský oheň by sa mohol stať svetlom na konci tunela, v ktorom sa svet v súčasnosti ocitol. Preto je dohoda, že olympijský oheň zostane v Japonsku. Dohodli sa tiež, že aj v roku 2021 pôjde o OH 2020 a PH 2020,“ uvádza sa v správe na webe MOV.

Japonský premiér Šinzó Abe v rozhovore s prezidentom MOV ponúkol odklad Hier XXXII. olympiády v Tokiu o jeden rok. Podľa lídra japonskej vlády je odklad nevyhnutný.

Bach s návrhom japonského premiéra na sto percent súhlasil. K Bachovi a Abému sa neskôr v debate pridali aj ďalšie osoby priamo späté s organizáciou OH 2020 vrátane prezidenta organizačného výboru Moriho Jošira, šéf koordinačnej komisie MOV John Coates či zástupcovia samosprávy a Japonského olympijského výboru.

OH 2020 sa mali pôvodne konať od 24. júla do 9. augusta 2020, paralympijské hry zase na prelome augusta a septembra. „Šírenie ochorenia COVID-19 má veľký vplyv na životy ľudí, teda aj na prípravu športovcov. Sme zo situácie znepokojení,“ znie spoločné stavisko Bacha s Abem.