Olympijský oheň prevzali v Japonsku športové legendy, má byť symbolom nádeje pre mnohých ľudí

Japonskí organizátori stále udržiavajú tohtoročné olympijské hry v Tokiu pri živote. A to aj napriek silnejúcim hlasom z celého sveta, že dodržať pôvodný termín 24. júla – 9. augusta je vzhľadom na silnejúcu pandémiu koronavírusu v Európe a Severnej Amerike utópia.

Japonská tlačová agentúra Kjódó zverejnila prieskum, podľa ktorého až 69,9 percenta opýtaných neverí, že sa olympiáda začne v plánovanom čase.

V piatok Japonci dosiahli malé symbolické víťazstvo, keď sa im podarilo preniesť pochodeň s olympijským ohňom do ich krajiny. Symbol hier starých Grékov previezli v bielom lietadle s nápisom “Tokio 2020 Štafeta s olympijským ohňom“, pričom na chvoste stroja sa skvel nápis: „Veríme, že osvetlí naše cesty.“

Oheň symbolom nádeje pre ľudí

Lietadlo s pochodňou pristálo na základni protivzdušnej obrany Macušima Base v prefektúre Mijagi na severe Japonska, kde sa uskutočnila aj krátka uvítacia ceremónia za účasti niekoľkých členov organizačného výboru. Hlavné slovo mal ich šéf Joširo Mori. Nezabudol sa poďakovať gréckym partnerom za zapálenie ohňa v starovekej Olympii a dotkol sa aj bezpečnostného rizika v súvislosti so šírením koronavírusu vo svete.

„Prvýkrát za 56 rokov smeruje olympijská pochodeň do Tokia. Ja len dúfam, že tento oheň osvetlí cestu nádeje pre mnoho ľudí,“ uviedol Joširo Mori a ďalej pokračoval: „Úzko spolupracujeme s Medzinárodným olympijským výborom aj metropolitnou vládou Tokia. Chceme bezpečné a dobre zabezpečené olympijské hry.“

Ohňová štafeta začína v cunami zničenej oblasti

V prudkom vetre sa odohrala ceremónia prevzatia ohňa na japonskej pôde, boli pri tom dvaja slávni japonskí športovci a zároveň trojnásobní olympijskí víťazi – zápasníčka Saori Jošidová a džudista Tadahiro Nomura. Práve oni dvaja prevzali oheň na schodoch lietadla v nádobke pripomínajúcej kolísku a odovzdali ju do rúk šéfovi organizátorov Morimu. Neskôr priamo na pristávacej ploche leteckej základne zapálili s pochodňou čašu symbolizujúcu blížiace sa hry.

Olympijský oheň pobudne najbližších šesť dní v severovýchodnej časti Japonska, približne 250 km od Tokia, ktorá bola značne zničená zemetrasením a vlnou cunami, ktorých následkom bola havária v jadrovej elektrárni Fukušima takmer presne pred 9 rokmi.

K rozpadu troch jadrových reaktorov došlo 11. marca 2011 po zemetrasení s magnitúdou 9,0 a následných prívalových vlnách cunami, ktoré najviac postihli oblasť Tóhoku na ostrove Honšú. Pochodeň vystavia verejnosti v troch prefektúrach najviac postihnutých katastrofou – Mijagi, Iwata a Fukušima. V prípade, že sa olympijské hry a paralympijské hry 2020 nezačnú podľa plánu, oheň by mohol slúžiť ako symbolické miesta pre stretávanie ľudí.

Organizátori vyzvali ľudí na zdržanlivosť

Cesta olympijskej pochodne v Japonsku by sa mala začať 26. marca vo Fukušime a jej záver je naplánovaný na deň začiatku OH – 24. júla na Novom národnom štadióne v Tokiu. V rovnakom dejisku by sa mali od 25. augusta konať aj paralympijské hry. Ako prvé ponesú pochodeň hráčky víťazného tímu Japonska, ktoré v roku 2011 triumfovali na ženských futbalových majstrovstvách sveta v Nemecku.

Pochodeň vyštartuje v J-Village neďaleko Fukušimy, Očakávajú sa obmedzenia účasti verejnosti v súvislosti s koronavírusom a s tým spojené utlmenie sponzorských aktivít a prepadu financií investovaných do propagovania olympijskej štafety.

Japonskí organizátori už požiadali ľudí, aby sa správali radšej zdržanlivo a svojím neuváženým prístupom nerobili problémy pochodni na jej ceste do Tokia.