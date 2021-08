Letná paralympiáda v Tokiu je za dverami, Jozef Metelka by si rád zopakoval úspech z Ria

Dve zlaté a jedna strieborná medaila – taká bola bilancia slovenského paracyklistu Jozefa Metelku na paralympiáde v brazílskom Riu de Janeiro 2016. Už vo štvrtok bude mať v japonskom Tokiu prvú šancu svoju medailovú zbierku rozšíriť.

„Nebolo by zlé, keby sa zopakovalo Rio,“ uviedol 34-ročný rodák z Piešťan na oficiálnom webe Slovenského paraolympijského výboru (SPV).

V Newporte je už ako doma

Čakajú ho odlišné hry ako pred piatimi rokmi, ale dvanásťnásobný majster sveta, ktorý prišiel o časť ľavej nohy v marci 2009 pri havárii na motorke, je odhodlaný bojovať. Aj takmer celý vlaňajšok strávil na bicykli.

„Nie na dráhe, lebo velodrómy boli pre pandémiu zatvorené. V anglickom Newporte, kde ma berú ako domáceho, sa však trénovať dalo. Nechám sa prekvapiť, ako to tu v Japonsku vypáli. Viem, že to bude iné, žiadni diváci…,“ skonštatoval zverenec waleského trénera Kyla Mannersa.

V Tokiu má Metelka v pláne štyri štarty – dva na dráhe (šprint na 1000 a stíhacie preteky na 4000 metrov) a dva na ceste (časovka a cestné preteky). V troch už bral paralympijskú medailu v Riu de Janeiro 2016, nedokončil len cestné preteky.

Prvý štart v Tokiu ho čaká už vo štvrtok o 8.03 h stredoeurópskeho času – šprint na 1000 m s pevným štartom na dráhe, kde v Riu bral striebro.

Metelku teší obrovská podpora

„Asi nemôžem chcieť uspieť vo všetkom, to je nereálne. Rád by som však obhájil stíhačku na 4 km. Uvidíme, ako mi to pôjde v ostatných disciplínach,“ dodal Metelka.

Najlepšieho slovenského paracyklistu tešia povzbudzujúce správy na sociálnych sieťach. „Je milé, že mi toľko ľudí drží palce a že to toľko ľudí zaujíma. Je to obrovská podpora,“ poďakoval sa úspešný paralympionik.

Okrem Metelku bude v Tokiu od 24. augusta do 5. septembra v hre ďalších 26 slovenských paralympionikov.

Viacerí Slováci budú obhajovať v Tokiu cenné kovy z Ria de Janeiro 2016, predseda SPV Ján Riapoš verí, že v „krajine vychádzajúceho slnka“ slovenskí športovci získajú aspoň jedenásť medailí. Tak, ako v Riu.

Slováci priniesli desiatky medailí

Na všetkých paralympijských hrách v ich letnej verzii dosiaľ Slováci vybojovali 59 medailí – 19 zlatých, 19 strieborných a 21 bronzových.

„Spolu bude Slovenskú republiku reprezentovať v japonskej metropole 27 paralympijských športovcov v 8 športoch, z ktorých si drvivá väčšina vybojovala miestenku vďaka výborným výsledkom na najdôležitejších svetových podujatiach a postavením v renkingu. Iba zopár jednotlivcov sa dočkalo účasti udelením tzv. bipartitnej karty. Aj preto opäť veríme, že nebudeme chýbať na medailových pódiách vo viacerých športoch,“ uviedol Ján Riapoš.

Slávnostný ceremoniál PH 2020 je na programe v utorok 24. augusta o 20.00 h japonského času (13.00 h SELČ), o deň neskôr sa už rozbehnú prvé súťaže.

Zo Slovákov zasiahnu do bojov ako prví parastolní tenisti (Ján Riapoš, Martin Ludrovský, Alena Kánová, Peter Mihálik, Boris Trávníček), v druhý súťažný deň skočí do vody aj plavkyňa Tatiana Blattnerová a už spomenutý paracyklista Jozef Metelka sa predstaví na dráhe na velodróme v Izu v časovke na 1000 metrov.