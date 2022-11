Európska únia navrhuje zriadenie špecializovaného súdu, vyšetrovať má ruské vojnové zločiny na Ukrajine

Európska únia (EÚ) v stredu navrhla zriadenie špecializovaného súdu podporovaného Organizáciou Spojených národov (OSN), aby vyšetril možné ruské vojnové zločiny na Ukrajine. Zároveň chce použiť zmrazený ruský majetok na obnovu Ukrajiny.

Vyšetrujú vojnové zločiny

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo videoodkaze uviedla, že EÚ bude spolupracovať s medzinárodnými partnermi, aby pre tribunál získala „najširšiu možnú medzinárodnú podporu“ a zároveň pokračovala v podpore Medzinárodného trestného súdu. Ten aj ďalšie orgány naprieč Európou vyšetrujú vojnové zločiny spáchané počas vojny na Ukrajine.

Von der Leyen v stredu dodala, že euroblok chce primať Rusko, aby zaplatilo za škody, ktoré spôsobilo na Ukrajine s použitím majetku zmrazeného sankciami. Odhadla, že škody na Ukrajine sú vo výške 600 miliárd eur.

„Rusko a jeho oligarchovia musia Ukrajine nahradiť škody a pokryť náklady na obnovu krajiny. Máme prostriedky na to, aby Rusko zaplatilo,“ skonštatovala.

Náhrada za škody

Von der Leyen vysvetlila, že znehybnili 300 miliárd eur rezerv ruskej centrálnej banky a zmrazili 19 miliárd eur z peňazí ruských oligarchov.

„V krátkodobom horizonte by sme mohli s našimi partnermi vytvoriť štruktúru na riadenie týchto fondov a ich investovanie. Výnosy by sme potom použili pre Ukrajinu a po zrušení sankcií by sa tieto prostriedky mali použiť na to, aby Rusko zaplatilo plnú náhradu za škody spôsobené Ukrajine,“ uviedla.

Zrušenie obmedzení na ruský majetok by podľa EÚ mohlo súvisieť s uzavretím mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorá by vyriešila otázku náhrady škôd.