Lipšic je vinný, rozhodol súd. Bývalý politik dostal podmienku a zákaz viesť motorové vozidlá

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) – Bývalý poslanec Daniel Lipšic spoznal svoj trest v prípade dopravnej nehody na Vajnorskej ulici v Bratislave v septembri minulého roka. Okresný súd Bratislava III ho odsúdil na podmienečný trest tri roky. Zároveň mu určil skúšobnú dobu v trvaní päť rokov. O treste informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

„Okresný súd Bratislava III trestným rozkazom zo dňa 19. 9. 2017 uznal obvineného JUDr. Daniela Lipšica vinným z prečinu usmrtenia a odsúdil ho na trest odňatia slobody v trvaní tri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu päť rokov a uložil mu probačný dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe,“ povedal Adamčiak. Informovala o tom televízia TA3 na svojom internetovom portáli.

Poškodeným uhradí priznanú škodu

„Keďže ja ako právna zástupkyňa Daniela Lipšica a ani Daniel Lipšic nevieme o rozhodnutí Okresného súdu Bratislava III a ani nemáme písomné rozhodnutie, tak sa zatiaľ k tomu vyjadrovať nebudeme,“ povedala právna zástupkyňa Daniela Lipšica Eva Mišíková.

Obvinenému taktiež uložil trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkého druhu na dobu šesť rokov. Danielovi Lipšicovi súd uložil ako súčasť probačného a mediačného dohľadu povinnosť podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom výchovnému programu zameranému na bezpečnosť v cestnej doprave a predchádzanie dopravným nehodám.

Súd obvineného zaviazal k náhrade škody voči poškodeným, pričom mu prikázal nahradiť počas skúšobnej doby poškodeným priznanú škodu. Rozhodnutie súdu ešte nie je právoplatné.

Do ôsmich dní môže podať odpor

Daniel Lipšic teraz môže voči trestnému rozkazu do ôsmich dní od jeho doručenia podať odpor. Rovnako tak môže spraviť aj prokurátor. V takomto prípade by samosudca nariadil vo veci hlavné pojednávanie, pričom by nebol viazaný právnou kvalifikáciou ani druhom a výmerou trestu, ani výrokom o ochrannom opatrení obsiahnutými v trestnom rozkaze.

Prokurátor v júli tohto roka podal v tejto veci obžalobu pre trestný čin usmrtenia. Trestná sadzba pri tomto prečine je dva až päť rokov. Lipšic zrazil 72-ročného muža 19. septembra 2016 vo večerných hodinách na križovatke bratislavských ulíc Kutuzovova a Vajnorská. Po nehode sa vzdal poslaneckého mandátu.

Pôvodnú správu možno nájsť na http://www.ta3.com/clanok/1113200/lipsic-je-vinny-rozhodol-sud-byvaly-politik-dostal-podmienku.html