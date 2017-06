List šéfovi UEFA adresoval aj Slovenský futbalový zväz, zaslúžime si rešpekt aj od väčších krajín

BRATISLAVA 26. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský futbal preživa momentálne veľmi úspešné obdobie. Pred niečo vyše dvoma týždňami zdolali hráčí A-tímu reprezentácie SR pod taktovkou trénera Jána Kozáka vo Vilniuse domácu Litvu 2:1, v F-skupine európskej časti kvalifikácie MS 2018 sú na 2. mieste s reálnou šancou byť účastníkom budúcoročného šampionátu v Rusku.

Slovenská “dvadsaťjednotka” pod vedením trénera Pavla Hapala zanechala výborný dojem na ME tejto vekovej kategórie v Poľsku, keď neoficiálne obsadila 5. miesto a iba jediný gól chýbal mladým Slovákom k postupu do semifinále kontinentálneho šampionátu. “Prispel” k tomu aj sobotňajší nefutbalový záver súboja základnej C-skupiny medzi Nemeckom a Talianskom, keď obidvom tímom priebežný stav 0:1 zaručoval semifinálovú miestenku a zjavne nemali interes streliť gól.

Pachuť a smútok

“Určite môžeme byť spokojní s výkonmi našich hráčov, s predvedenou hrou, získali si nesmierne veľa priaznivcov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. A to je úžasné. To, čo je rovnako úžasné, sú naši diváci, ktorí prišli v obrovskom množstve a zaslúžia si veľký obdiv, rešpekt. O to je smutnejšia dohra, ktorú sme už my, žiaľ, nemali vo svojich rukách – teda to, čo predviedlo vo vzájomnom zápase Taliansko s Nemeckom. Tá pachuť a smútok z toho celého, čo sa udialo, jednoducho zostane. Bohužiaľ, nič s tým nevieme robiť okrem protestu a nášho vyjadrenia, ktoré posielame prezidentovi Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksandrovi Čeferinovi,” cituje oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ) slová prezidenta SFZ Jána Kováčika, ktorý nekonkretizoval, čo sa píše v spomenutom liste zo “zväzu” prvému mužovi európskeho futbalu.

“Samotný list zverejňovať nechcem, pretože je to síce oficiálna, ale osobná komunikácia, adresovaná priamo prezidentovi UEFA a nepatrí sa zverejňovať súkromnú korešpondenciu. Ide však o pomenovanie situácie, ktorá sa stala. Apelujeme na to, že sme riadnym členom UEFA a na základe toho si zaslúžime adekvátny rešpekt a fair play aj od takých veľkých a futbalovo vyspelých krajín, akými sú Nemecko a Taliansko,” poznamenal Ján Kováčik.

Nádej do ďalších rokov

Okrem SFZ poslal šéfovi UEFA Aleksandrovi Čeferinovi list aj predseda vlády Slovenskej repubiliky Robert Fico. “Dozvedel som sa o tom iba z médií. Je to jeho osobná záležitosť, s nami to nekonzultoval,” uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Ten vyslovil spokojnosť s účinkovaním národného tímu v kvalifikácii MS 2018 i vystúpením “dvadsaťjednotky” na ME v Poľsku, ktorá vzbudila obrovský záujem vo futbalovej verejnosti: “Som spokojný a teším sa na jeseň, lebo určite sa v A-mužstve objavia hráči z tímu do 21 rokov, ktorí sa tam dlhodobo pýtajú a pýtali. Dohoda trénerov ´áčka´ a ´dvadsaťjednotky´ však bola jednoznačná, že len vo výnimočných prípadoch budú hráči U21 pozývaní do seniorskej reprezentácie, lebo sme dávali veľký dôraz na úspech ´dvadsaťjednotky´ na ME v Poľsku.”

Podľa slov J. Kováčika výsledky oboch reprezentácií znamenajú s určitosťou veľkú nádej do ďalších rokov. “Som o tom presvedčený. Ako som už veľakrát povedal, v najbližších rokoch sa Slovensko nemusí báť o svoju futbalovú budúcnosť. Verím, že hráči, ktorí prídu do ´áčka´ z ´dvadsaťjednotky´, prinesú do tímu kvalitu, dobré spôsoby, dobrú komunikáciu a trénerovi Kozákovi sa výkonmi odvďačia za to, že ich nominoval.” Na otázku, s akými cieľmi bude po lete slovenský futbal vstupovať do hektickej jesene, šéf SFZ skonštatoval: “´Áčko´ má ambíciu postúpiť na majstrovstvá sveta v Rusku. V tejto chvíli je situácia v tabuľke našej F-skupiny taká, že všetko máme zatiaľ vo vlastných rukách a nemusíme čakať na súperov, čo je výborné. Novú kvalifikáciu začne na jeseň ´dvadsaťjednotka´, takže by som jej chcel zaželať, aby ju zverenci trénera Hapala začali dobre a boli úspešní. Samozrejme, že by som bol veľmi rád, keby slovenskí kluboví zástupcovia zostali v európskych pohárových súťažiach čo najdlhšie.”

“Mínusom” na klubovej scéne je situácia v Košiciach a Banskej Bystrici. “Ťažko sa mi vyjadruje ku Košiciam, aj keď som tam mal minulý týždeň stretnutia so zástupcami mesta aj s predstaviteľmi klubu. Nie som totiž po nich oveľa múdrejší, ako som bol pred desiatimi dňami. V Banskej Bystrici sa hľadá cesta, ako zachovať futbal v meste, ako ho zjednotiť do nejakého klubu, ktorý by mohol pokračovať v histórii banskobystrického futbalu, aj keď momentálne je v tretej lige. Predovšetkým je dôležité zachovanie mládežníckeho futbalu. Verím tomu, že spoločne s mestom a klubom Kremnička sa nám podarí vyriešiť situáciu tak, aby to svetlo do budúcnosti zostalo,” dodal prezident SFZ Ján Kováčik.