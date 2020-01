Lobotka absolvoval lekársku prehliadku, prestup do Neapolu by sa mal definitívne uzavrieť

Prestupová sága okolo slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku zo španielskeho klubu Celta Vigo by sa mala v sobotu definitíve uzavrieť. Dvadsaťpäťročný rodák z Trenčína sa v súlade s informáciami z predchádzajúcich dní dorazil v sobotu do Talianska.

Podľa webu televíznej stanice Sky Sport Italia absolvoval lekársku prehliadku, ktorá predchádza podpisu päťročnému kontraktu s SSC Neapol so sezónnou gážou 1,8 milióna eur. Podľa uvedeného zdroja sa kluby dohodli na odstupnom vo výške 20 miliónov eur a bonusoch v podobe ďalších štyroch miliónov.

Lobotka letel z Viga s medzipristátím v Barcelone do Ríma, kde sa na klinike Villa Stuart, kam dorazil okolo 10.00 h, podrobil zdravotným testom. Slovenský stredopoliar sa už tam tešil pozornosti fanúšikov, ktorí sa s ním stihli odfotiť.

Stanislav Lobotka prišiel do galícijského tímu pred začiatkom sezóny 2017/2018 z dánskeho FC Nordsjaelland. Predtým hrával za AS Trenčín, sezónu 2013/2014 strávil na hosťovaní v B-mužstve holandského Ajaxu Amsterdam. Pod Vezuvom zanechal výraznú stopu ďalší Slovák a kapitán reprezentácie Marek Hamšík, ktorý vlani vo februári po takmer 12 rokoch prestúpil do ďalekej Číny.