Lobotka napriek nezdarom svojho klubu nemá toho plné zuby, proti Chorvátom vyzýva na odvážnu hru

Futbalový stredopoliar Celty Vigo Stanislav Lobotka si počas víkendu zahral proti hviezdam FC Barcelona, najbližšie bude na reprezentačnej úrovni čeliť úradujúcim vicemajstrom sveta.

Súperom Slovenska v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy 2020 bude v sobotu 16. novembra v Rijeke Chorvátsko. Lobotkov klub predĺžil šnúru ligových prehier na päť duelov a v tabuľke španielskej La Ligy okupuje zostupové 18. miesto.

„Futbalu nemám plné zuby, z predchádzajúcej sezóny som zvyknutý na spodné priečky, takže pre mňa nič nové. Určite to však nie je nič príjemné. Posledný zápas proti Barcelone ukázal, že keď nebudeme hrať odvážnejšie, tak to bude náročné,“ vyjadril sa nelichotivej situácii v klube Lobotka, ktorý má v Celte nového kouča.

Stal sa ním Óscar García Junyent. „Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Zatiaľ máme odohraný pod jeho vedením len jeden zápas. Je len na mne, aby som tvrdo na sebe pracoval a dokázal, že si zaslúžim miesto v zostave,“ poznamenal trenčiansky rodák k svojej pozícii v tíme.

Chorváti bez tria Lovren, Vida a Rakitič

Slováci majú na svojho najbližšieho kvalifikačného súpera zlé spomienky. V septembri utrpeli v Trnave debakel 0:4.

„Tvrdím, že všetko sa deje pre niečo. Možno aj táto facka bola na niečo dobrá. Chorváti nás vtedy prevýšili, ale my sme im to uľahčili. Taký je však futbal. Ak budeme po najbližších dvoch stretnutiach na postupových priečkach, tak budem rád,“ zaželal si Lobotka. Slováci v utorok 19.11. doma privítajú výber Azerbajdžanu.

Chorváti prišli aj do Trnavy bez niektorých svojich opôr (Rakitič, Kovačič), tentoraz im budú chýbať dvaja elitní stopéri (Lovren, Vida) a mimo hry je aj Rakitič.

„V septembri v našom domácom vzájomnom zápase očakávalo sa, že to bude vyrovnané, vraj to už nie je to Chorvátsko, ktoré sa stalo vicemajstrom sveta. Oni však ukázali, že aj pri absenciách majú svoju kvalitu. Nesmieme sa však báť hrať ani proti hviezdam a stále treba ísť naplno,“ naznačil recept 24-ročný stredopoliar.

Veľa napovie aj zápas Azerbajdžan – Wales

Zverencom trénera Pavla Hapala by víťazstvo v Rijeke najviac pomohlo k naplneniu postupových ambícií.

„Remíza pre nás nič nerieši. Keď to chceme mať vo vlastných rukách, budeme musieť vyhrať a riskovať. Nemali by sme hrať na 0:0 a čakať na gól zo štandardnej situácie. Chorváti sú silní na lopte, keď im necháte priestor, vedia to využiť. Majú bohaté skúsenosti z náročných duelov na európskej scéne. Aj keď vyhráme nad Chorvátskom, nebudeme mať nič isté, aj s Azerbajdžanom to bude veľmi náročný zápas.,“ upozornil Lobotka.

Takisto v sobotu 16. 11. je na programe aj ďalší duel E-skupiny, výsledok konfrontácie Azerbajdžan – Wales tiež veľa napovie, ako budú pred záverom kvalifikácie rozdané karty. „Ja osobne si stretnutie pozriem, mňa to nerozptyľuje. Remíza by nám pomohla, ale my sa musíme sústrediť predovšetkým na seba a potom môžeme postúpiť,“ dodala opora zo stredu poľa národného tímu SR.