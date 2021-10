Lobotka si v Rusku nezahrá a so zranením sa vracia do Neapolu, reprezentácii nepomôže ani Valjent

Slovenskí futbaloví reprezentanti v stredu popoludní odcestujú do Kazane, kde v piatok od 20.45 h SELČ odohrajú súboj H-skupiny kvalifikácie MS 2022 proti domácim Rusom. Na palube lietadla však bude chýbať stredopoliar Stanislav Lobotka z SSC Neapol, ktorému zranenie zadného stehenného svalu nedovoľuje byť plnohodnotne k dispozícii trénerom národného tímu.

Rovnako do Ruska nepocestuje ani obranca Martin Valjent, ktorý s boľavými slabinami už ani neprišiel na zraz reprezentácie do Senca.

Všetky testy boli negatívne

„Po konzultácii s medicínskym štábom sme vyhodnotili situáciu tak, že Stano Lobotka nie je v stave, aby mohol reprezentácii pomôcť v zápasoch proti Rusku a Chorvátsku. Vráti sa naspäť do svojho klubu v Taliansku, kde bude pokračovať v rehabilitácii, aby sa neskôr mohol zapojiť do zápasového procesu,“ uviedol tréner Štefan Tarkovič vo videu na webe Slovenského futbalového zväzu a doplnil aj ďalšie informácie.

„Všetci hráči aj členovia realizačného tímu mali negatívne výsledky PCR testov. Aj preto sme sa rozhodli, že do Ruska pocestuje 21 hráčov do poľa plus štyria brankári.“

Rusi útočia na postup

Súboj v Ak Bars Arene v Kazani má pre slovenských futbalistov životnú dôležitosť. V tabuľke H-skupiny momentálne zaostávajú za Chorvátmi aj Rusmi o štyri body a v reálnom boji o MS 2022 ich udrží iba víťazstvo. Rusi pod vedením nového trénera Valerija Karpina hrajú modernejšie a najmä lepšie ako predtým pod Stanislavom Čerčesovom, reálne útočia na postup na MS 2022.

„Karpin je mladý tréner, bývalý ruský reprezentant. Rusi pod ním hrajú moderný futbal. Pre nás je zápas proti nim životne dôležitý, musíme hrať na víťazstvo,“ uviedol kapitán reprezentácie SR Marek Hamšík pred odletom do Ruska.