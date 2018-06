Lopetegui skončil na lavičke Španielska deň pred štartom MS vo futbale 2018, oznámili meno nástupcu

aktualizované 13. júna, 14:23

MADRID 13. júna (WebNoviny.sk) – Španielska kráľovská futbalová federácia (RFEF) sa iba deň pred štartom majstrovstiev sveta rozhodla pre nečakaný krok, keď odvolala z postu hlavného trénera národného mužstva Julena Lopeteguiho. Ten v utorok oznámil, že po skončení turnaja bude pôsobiť ako kouč aktuálneho víťaza Ligy majstrov Realu Madrid.

Podľa prezidenta RFEF Luisa Rubialesa to nebolo najlepšie riešenie pre národný tím, no vyjadril potrebu adekvátnej reakcie na včerajšie prekvapujúce oznámenie o Lopeteguiho novom pôsobisku. „Viem, že sa nachádzame v zložitej situácii. Uvedomujem si zároveň, že akýkoľvek krok z našej strany by bol kritizovaný,“ uviedol Rubiales a dodal: „Verím však, že časom nás toto rozhodnutie posilní. Julen má môj veľký obdiv a rešpekt. Je skúseným trénerom a to robilo naše rozhodnutie ešte ťažším. No nemôžete urobiť to, čo on, iba dva dni pred turnajom. Boli sme prinútení urobiť toto rozhodnutie.“

Agentúra AP informovala o mene nového kormidelníka španielskej reprezentácie. Mal by sa ním stať bývalý kapitán Realu Madrid Fernando Hierro.