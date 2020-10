Ľudia si majú zahryznúť do jazyka, Matovič očakáva účinok nových opatrení v priebehu týždňa

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) verí, že nové opatrenia proti koronavírusu sa začnú prejavovať v horizonte týždňa. V prípade vyhlásenia núdzového stavu podľa neho netreba podliehať panike, nie je pravda, že nám berie práva, tak ako to začali tvrdiť niektorí opoziční poslanci.

Núdzový stav chráni životy

Povedal to v diskusnej relácii Sobotné dialógy Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) s tým, že núdzový stav je vyhlásený od štvrtka a práva sme nestratili. Vyhlásenie núdzového stavu je podľa predsedu vlády ústavná možnosť, ktorú môže prijať štát, aby chránil životy a zdravie ľudí. Jeho vyhlásenie má zabrániť napríklad tomu, aby ľudia ostali bez zdravotnej starostlivosti.

Opozičná strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) počas týždňa vyčítala vláde, že pri prijatí núdzového stavu nebola predložená žiadna predkladacia alebo dôvodová správa. „Smer prijal núdzový stav bez akejkoľvek predkladacej správy v prvej vlne,“ povedal premiér. Podľa neho postupovali pri vyhlasovaní núdzového stavu rovnako, ako vtedy oni.

Sme v katastrofálnej situácii

„Situácia sa dramaticky mení. Nikto nemôže dnes povedať, čo bude o tri dni alebo o týždeň, nie to čo bude o štyri týždne,“ reagoval Matovič na otázku, či sa bude môcť bez obmedzení cestovať počas Dušičiek.

Medzi novými opatreniami, ktoré platia od 1. októbra, je aj počet ľudí na hromadných podujatiach. Môže ich byť 50. Predseda vlády nie je za to, aby sa pri povolenej návštevnosti štadiónov rozmýšľalo nad percentuálnym vyjadrením kapacity. „Sme v katastrofálnej situácií,“ doplnil Matovič. Podľa neho by si teraz mali ľudia na dva či tri týždne „zahryznúť do jazykov“ a snažiť sa hlavne, aby sa nákaza nešírila.