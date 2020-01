Ľudia v Tatrách aj napriek zákazu požívali na prelome rokov zábavnú pyrotechniku

Aj počas poslednej silvestrovskej noci sa našli ľudia, ktorí v Tatranskom národnom parku nerešpektovali zákaz používania zábavnej pyrotechniky. Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko, veľký cirkus bol v intraviláne Štrbského Plesa.

„Výbuchy však boli aj na iných miestach. Som z toho sklamaný a znechutený, je to boj s veternými mlynmi,“ skonštatoval s tým, že správa národného parku vyzýva k vianočným a silvestrovským oslavám bez petárd a ohňostrojov každoročne.

Hrozí pokuta

Pyrotechnika a ohňostroje sú pritom na územiach národných parkov zakázané zákonom o ochrane prírody a jeho nedodržanie je postihované finančnými pokutami. Správa TANAPu bude jednotlivé prípady posudzovať počas januára.

K výzve na pokojné vítanie nového roka sa ešte v decembri pridalo aj mesto Vysoké Tatry, Kúpele Horný Smokovec a Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry. Písomná výzva už tradične putovala vo viacerých jazykoch do ubytovacích zariadení, hotelov a reštaurácií v národnom parku a jeho ochrannom pásme.

Správcovia v nej pripomenuli negatívne následky pyrotechniky na prírodu. „Vysokohorské prostredie Tatranského národného parku so svojimi údoliami a skalnými stenami poskytuje výborné podmienky na šírenie akustických vĺn. U zákonom chráneného živočícha, ako je kamzík vrchovský tatranský, môže nadmerný hluk v podobe výbuchov, umocnený efektom odrazov od skalných útvarov, spôsobiť stres s následkom nekontrolovaného správania sa. Dôsledkom takéhoto stresového správania je často útek čriedy kamzíkov do lavínových terénov, kde v prípade odtrhnutia lavíny hrozí riziko úhynu celej čriedy,“ upozornili ochranári.

Situácia je lepšia

Majko tiež pripomenul dopad aj na domácich miláčikov. „Tým, ktorí sa nevedeli zmestiť do kože, by som prial, aby sa aspoň na päť minút vcítili do kože zvierat počas Silvestra, keď im musíme dávať deky na utlmenie, aby nejakým spôsobom prežili noc,“ poznamenal.

Správa TANAPu dozerala na dodržiavanie zákazu v súčinnosti s ďalším zložkami, a to so štátnou políciou v Smokovci, mestskou políciou a pomohla aj dobrovoľná stráž prírody. Hoci sa pravidelne nájde niekto, kto zákaz odignoruje, situácia sa podľa Majka za uplynulé roky zlepšila.

„Pamätám si, keď návštevníci Tatier vedeli odpaľovať ohňostroje aj na vrcholoch Tatier. Teraz to, našťastie, mnohé vysokohorské chaty rešpektujú a zakážu to, rovnako ako aj hotely,“ uviedol.