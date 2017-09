Lukaku sa teší na Ibrahimoviča, nevníma ho ako konkurenciu

MANCHESTER 4. septembra (WebNoviny.sk) – Útočník anglického futbalového klubu Manchester United Romelu Lukaku vyhlásil, že svojho spoluhráča Zlatana Ibrahimoviča nevníma ako konkurenciu. Naopak, teší sa na chvíľu, keď si spolu zahrajú.

Ibrahimovič na jar utrpel vážne zranenie kolena, ktoré ho vyradilo z hry do konca tohto kalendárneho roka. „Červení diabli“ s ním v lete nepredĺžili kontrakt, ale v auguste si to rozmysleli a so švédskym kanonierom sa dohodli na ročnej spolupráci. „Verím, že Zlatan bude čoskoro späť. Potrebujeme jeho osobnosť. Mužstvu dodá kvalitu a jeho góly nám môžu pomôcť k titulu,“ cituje portál SkySports belgického reprezentanta Lukakua.

Dvadsaťštyriročný Lukaku, ktorý v júli prestúpil do Manchestru United z Evertonu za 75 miliónov libier, si pochvaľuje vydarenú predsezónnu prípravu a spoluprácu s trénerom Josém Mourinhom aj novými spoluhráčmi. V doterajšom priebehu sezóny je vo výbornej forme. Za Manchester zaznamenal v troch ligových zápasoch tri góly a za národný tím skóroval štyrikrát v dvoch stretnutiach.