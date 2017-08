Video: Ronaldo sa blysol hetrikom, Francúzsko uspelo v šlágri a Belgičania strelili deväť gólov

BRATISLAVA 31. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti Francúzska zdolali hráčov Holandska 4:0 v šlágri štvrtkového programu európskej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2018 do Ruska.

Švédi „padli“ v Bulharsku

Zverenci trénera Didiera Deschampsa sa dostali presvedčivým triumfom, o ktorý sa dvoma gólmi najväčšou mierou zaslúžil Thomas Lemar z AS Monako, na čelo A-skupiny so 16 bodmi. „Oranjes“ ako držitelia bronzových medailí z MS 2014 si prehrou veľmi skomplikovali situáciu a je reálne, že sa nepredstavia na druhom veľkom turnaji za sebou – chýbali aj na ME 2016.

Do štvrtka lídri tejto skupiny Švédi „padli“ v Bulharsku a na Národnom štadióne Vasila Levského podľahli tesne 2:3, zostali však na druhej priečke. O rozhodnutie sa postaral v 79. min Ivajlo Čočev. V treťom dueli tejto skupiny Luxemburčania zdolali Bielorusov 1:0.

Belgičania strelili deväť gólov

V B-skupine zvíťazilo favorizované Portugalsko nad Faerskými ostrovmi 5:1, hetrikom sa blysol úradujúci najlepší futbalista na svete Cristiano Ronaldo.

Očakávane uspeli aj hráči lídra „béčka“ zo Švajčiarska, ktorí zdolali Andorru 3:0 a pred Portugalskom majú náskok troch bodov. Futbalisti z „krajiny helvétskeho kríža“ ešte v tejto eliminácii nezaváhali, v ďalšom dueli tejto skupiny si Maďari podľa predpokladov poradili s Lotyšmi 3:1.

Domáce Belgicko deklasovalo Gibraltár 9:0 a potvrdilo úlohu vedúceho mužstva H-skupiny. Tromi gólmi sa na vysokom triumfe podieľali Thomas Meunier a Romelu Lukaku. V ďalších zápasoch „háčka“ Bosna a Hercegovina prehrala na Cypre 2:3, hoci v 65. min ešte viedla 2:0. Gréci na vlastnom ihrisku iba remizovali s Estóncami 0:0.

Kvalifikácia MS 2018

A-skupina:

PARÍŽ

Francúzsko – Holandsko 4:0 (1:0)

Góly: 73. a 88. Lemar, 14. Griezmann, 90.+ Mbappé, ČK: 62. Strootman (Hol.) po druhej ŽK

SOFIA

Bulharsko – Švédsko 3:2 (2:2)

Góly: 12. Manolev, 33. G. Kostadinov, 79. Čočev – 29. Lustig, 44. Berg

LUXEMBOURG

Luxembursko – Bielorusko 1:0 (0:0)

Gól: 60. Da Mota

Tabuľka A-skupiny:

1. Francúzsko 7 5 1 1 15:5 16

2. Švédsko 7 4 1 2 14:7 13

3. Bulharsko 7 4 0 3 12:14 12

4. Holandsko 7 3 1 3 13:10 10

5. Bielorusko 7 1 2 4 4:12 5

6. Luxembursko 7 1 1 5 7:17 4

B-skupina:

PORTO

Portugalsko – Faerské ostrovy 5:1 (2:1)

Góly: 3., 29. a 65. C. Ronaldo (druhý z pok. kopu), 58. W. Carvalho, 84. N. Oliveira – 38. Baldvinsson

BUDAPEŠŤ

Maďarsko – Lotyšsko 3:1 (2:1)

Góly: 6. Kádár, 26. Szalai, 68. Solovjovs (vlastný) – 40. Freimanis

ST. GALLEN

Švajčiarsko – Andorra 3:0 (1:0)

Góly: 43. a 63. Seferovič, 67. Lichtsteiner

Tabuľka B-skupiny:

1. Švajčiarsko 7 7 0 0 15:3 21

2. Portugalsko 7 6 0 1 27:4 18

3. Maďarsko 7 3 1 3 11:8 10

4. Faerské ostrovy 7 1 2 4 3:15 5

5. Andorra 7 1 1 5 2:16 4

6. Lotyšsko 7 1 0 6 3:15 3

H-skupina

LIÉGE

Belgicko – Gibraltár 9:0 (6:0)

Góly: 18., 61. a 67. Meunier, 21., 38. a 84. R. Lukaku (tretí z pok. kopu), 16. Mertens, 27. Witsel, 45. E. Hazard, ČK: 40. Witsel – 82. Barnett

NIKÓZIA

Cyprus – Bosna a Hercegovina 3:2 (0:2)

Góly: 65. Christofi, 67. Laban, 76. Sotiriou – 33. Sunjič, 44. Višča

ATÉNY

Grécko – Estónsko 0:0

Tabuľka H-skupiny:

1. Belgicko 7 6 1 0 33:2 19

2. Grécko 7 3 4 0 10:3 13

3. Bosna a Hercegovina 7 3 2 2 15:8 11

4. Cyprus 7 3 1 3 8:11 10

5. Estónsko 7 1 2 4 5:17 5

6. Gibraltár 7 0 0 7 3:33 0