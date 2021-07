Lukašenko je pripravený bez váhania pozvať ruských vojakov, ak to bude potrebné

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že je pripravený pozvať ruských vojakov, ak to bude potrebné v záujme bezpečnosti Bieloruska aj Ruska. Aktuálne to podľa neho „vôbec nie je potrebné“.

Lukašenkove vyjadrenia zverejnila v piatok bieloruská štátna tlačová agentúra Belta. Autoritatívny vládca zdôraznil, že minuloročnú vlnu protivládnych demonštrácií jeho režim zvládol bez účasti ozbrojených síl iných krajín. V prípade potreby však podľa svojich slov ruských vojakov zavolá bez zaváhania.

Bielorusko dokáže rýchlo zmobilizovať do 500-tisíc vlastných vojakov, „ak to však nebude dosť, všetky ruské ozbrojené sily budú povolané… Ak to bude potrebné, nebudeme váhať,“ povedal Lukašenko.

Krajiny majú medzi sebou úzke vzťahy

Rusko má s Bieloruskom úzke vojenské a obranné vzťahy. V Bielorusku sú umiestnené dve radarové stanice, ktoré zabezpečujú komunikáciu s ruskými nukleárnymi ponorkami v Atlantickom, Indickom a častiach Tichého oceána. V septembri obe krajiny plánujú rozsiahle spoločné vojenské cvičenia.

Razie a zatýkanie sa zintenzívnilo

Bieloruské úrady v posledných týždňoch zintenzívnili razie a zatýkanie nezávislých novinárov a občianskych aktivistov. Situácia v krajine je napätá od vlaňajších prezidentských volieb, v ktorých podľa oficiálnych údajov zvíťazil Lukašenko.

Opozícia aj mnohé krajiny považujú voľby za zmanipulované. Bielorusko od ich konania čelí novým sankciám, ktoré zavádzali a opakovane sprísňovali okrem iných aj Európska únia a USA.