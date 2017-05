Francúzsky prezident Macron sa zaujímal o Ficov názor na Rusko

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Migrácia, Rusko, bezpečnosť, ale aj smernica o vysielaní pracovníkov boli hlavnými témami telefonického rozhovoru premiéra Roberta Fica a novozvoleného francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Fico v pondelok o tom informoval na svojej ceste po Prešovskom kraji.

„Cítiť, že nový francúzsky prezident má veľa nápadov, návrhov s ktorými príde, a s ktorými chce obohatiť diskusiu EÚ o jej budúcnosť,“ povedal Fico s tým, že cítiť, že sa vytvára nový integračný motor v EÚ v tandeme Nemecko – Francúzsko.

Naším záujmom je mať dobré vzťahy

Ako informoval, v téme migrácie požiadal Macrona, aby na stôl nedávali témy, ktoré rozdeľujú, ale tie, ktoré spájajú. Takou témou je napríklad ochrana hraníc schengenského priestoru. „Ďalej sme hovorili o kompaktoch, teda spolupráci s tými krajinami, kde je najväčšie riziko, že migranti budú odtadiaľ prichádzať,“ informoval Fico.

Premiér informoval, že Macron sa zaujímal aj o jeho vzťah k Rusku, keďže dnes sa má francúzsky prezident stretnúť s prezidentom Vladimírom Putinom. „Ja som sa vždy hlásil k pragmatickým, racionálnym vzťahom. Tvrdil som, že nemôžeme vytvárať z Ruskej federácie nepriateľa číslo jedna, tým je pre nás všetkých terorizmus. Naším záujmom je mať dobré, priateľské vzťahy a verím, že v tomto duchu sa budú vyvíjať aj vzťahy EÚ-Rusko,“ povedal Fico.

Dohodli sa na osobných kontaktoch

Premiér a Macron sa venovali aj téme približovania priemeru životnej úrovne v EÚ, keďže podľa Fica je sociálny rozmer fungovania EÚ pre všetkých dôležitý. Hovorili aj o smernici o vysielaní pracovníkov do zahraničia, ktorá podľa Fica dnes rozdeľuje. “Je to téma, ktorá vyvoláva vášnivé diskusie,“ dodal šéf slovenskej vlády s tým, že Macron prisľúbil, že predloží iniciatívy, ktoré by umožnili kompromisy.

„Teším sa, dohodli sme sa na osobných kontaktoch. Naše vzťahy vždy boli na najvyššej úrovni, je to dané aj minulosťou, spájajú nás historické udalosti. Francúzsky prezident Macron ma informoval, že v roku 2018 sa majú vo Francúzsku konať podujatia spojené s výročiami, s výročím 100 rokov od vzniku Československa, na jedno z podujatí by som rád zavítal,“ dodal premiér s tým, že Macron chce v krátkom čase hovoriť s partnermi a očakáva, že v krátkom čase oznámia dátum Macronovej návštevy na Slovensku.