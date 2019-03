Maďarsko bude veľmi húževnatým protivníkom, tvrdí Škriniar pred vstupom do kvalifikácie o ME 2020

ŠAMORÍN 20. marca (WebNoviny.sk) – Slovenského futbalového reprezentanta Milana Škriniara pred začiatkom kvalifikácie ME 2020 a duelmi proti Maďarsku (21. 3. v Trnave) a Walesu (24. 3. v Cardiffe) potešilo v drese jeho klubového zamestnávateľa nedeľňajšie víťazstvo nad mestským rivalom AC (3:2) v najvyššej talianskej súťaži.

„Veľmi dobrý zápas, najmä úvod sme mali super, prvý polčas bol z našej strany výborný. Sme radi, že po niektorých nie veľmi optimálnych výkonoch a výsledkoch sa nám podarilo zvíťaziť v tomto prestížnom derby. V Európskej lige sme chceli ísť čo najďalej, žiaľ, nevyšlo nám to proti nemeckému Frankfurtu. Vydaril sa nám však ligový súboj proti AC a aspoň trochu sme potešili fanúšikov. Radi by sme skončili v talianskej lige čo najvyššie, ešte by sme chceli ponaháňať druhý v tabuľke Neapol, v globále je cieľom skončiť do 4. miesta a hrať v nastávajúcom ročníku Ligu majstrov,“ uviedol obranca „nerazzurri“ Škriniar na pondelňajšom stretnutí so zástupcami médií v Šamoríne.

Snaží sa napredovať

Rodák zo Žiaru nad Hronom nastupuje pravidelne v drese Interu Miláno. „Osobne sa stále snažím na sebe pracovať a napredovať. Som spokojný z toho pohľadu, že pravidelne hrávam. Samozrejme, vždy tie výkony môžu byť ešte lepšie. Chcem sa naďalej zlepšovať,“ vyhlásil.

V najcennejšom drese by po ukončení kariéry kapitána Martina Škrtela v A-tíme SR mal prevziať vedúce postavenie a byť najväčšou oporou v strede obrany.

„Nevnímam sa ako nejaký nový líder. Mrzí ma, že ´Škrťo´ skončil. Je to jeho rozhodnutie a my to musíme všetci rešpektovať. Osobne si myslím, že mal ešte reprezentácii čo povedať a ponúknuť. Prekvapilo ma to, rozhodol sa však takto. Určite by si zaslúžil nejaký rozlúčkový zápas. Musíme sa teraz zaobísť bez neho a pokúsiť sa Maťa nahradiť, hoci to určite nebude jednoduché,“ poznamenal Škriniar.

Omladenie tímu a noví hráči

V „srdci“ defenzívy z nominovaných hráčov trénera Pavla Hapala na kvalifikačné duely s Maďarskom a Walesom by mal po jeho boku nastúpiť jeden z dua Denis Vavro, Lukáš Štetina.

„S Denisom som odohral celú sezónu a možno aj viac ešte v drese Žiliny. Dá sa povedať, že sme na seba zvyknutí. Samozrejme, on v Kodani a ja v Miláne hráme iným systémom. Myslím si, že by to mohlo fungovať, ak by sa zvolila takáto alternatíva,“ skonštatoval Milan Škriniar.

Okrem spomenutej dlhoročnej stálice Martina Škrtela sa K aj ďalší skúsení tridsiatnici – Tomáš Hubočan a Adam Nemec. Už vlani v novembri po zápase Ligy národov 2018/2019 v Česku sa vzdal možnosti reprezentovať pod trénerom Hapalom aj krídelník Vladimír Weiss. Pred začiatkom kvalifikácie ME 2020 prichádza k omladeniu tímu a príchodu nových hráčov.

„Čím ďalej je v kádri ´áčka´ viac futbalistov z úspešnej dvadsaťjednotky. Je to dobré, postupne tých chlapcov zapájať, môžu naberať skúsenosti. Myslím si, že reprezentácia bude fungovať ďalej. A ja verím, že môžeme urobiť dobré výsledky,“ zdôraznil 24-ročný Škriniar, ktorý v pondelok večer obhájil druhé miesto v ankete Pravdy a SFZ Futbalista roka – v oboch prípadoch bol úspešnejší iba Marek Hamšík.

Kvalifikácia je krátka

Bývalý hráč Žiliny a Sampdorie Janov chce začať kvalifikáciu ME 2020 úspešnými výsledkami, zápasy proti Maďarsku a Walesu však budú podľa neho náročnými previerkami.

„Určite áno. Myslím si však, že na tieto zápasy sme pripravení. Dôležité bude úspešne vstúpiť do tejto kvalifikácie a vyhrať hneď prvý zápas doma s Maďarskom. Oni budú určite veľmi húževnatým protivníkom a bojovať o každú loptu. Do Trnavy príde veľa ľudí, môže to byť pekný zápas. Verím, že potešíme našich fanúšikov,“ povedal Milan Škriniar

„Táto kvalifikácia je krátka, všetko sa odohrá tento kalendárny rok, nie je tu priestor na zaváhanie. Dôležité bude zvládnuť a naplno zabodovať hneď v prvom zápase a od toho sa ďalej odraziť,“ dodal na záver.