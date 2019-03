Tréner Hapal vítal hráčov na zraze pred úvodnými zápasmi kvalifikácie o ME 2020

ŠAMORÍN 17. marca (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti sa v nedeľu popoludní v Šamoríne zišli na zraze pred blížiacimi sa zápasmi proti Maďarsku (21. marca v Trnave) a Walesu (24. marca v Cardiffe) v E-skupine kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy, zatiaľ však v nekompletnom zložení.

Zamerajú sa najmä na taktiku

Tréner slovenského mužstva Pavel Hapal nominoval na úvodné eliminačné stretnutia dovedna 24 hráčov, v nedeľu sa mu hlásila presná polovica.

„Hlavný dôvod bol, že niektorí hráči už svoje víkendové zápasy odohrali a chceli sme ich tu mať čo najskôr, aby mali možnosť zregenerovať nielen po samotných stretnutiach, ale aj po ceste. Urobíme im ľahší regeneračný tréning. Snažíme sa, aby tu chlapci boli čo najskôr, nech máme viac času na prípravu pred kvalifikačnými zápasmi. Samozrejme, budú sa sem do Šamorína schádzať priebežne, pretože každý má inak prílet. Od pondelka by sme už potom chceli byť všetci spolu a začneme prvým oficiálnym tréningom, ktorý by som nazval takým zoznamovacím. Keďže času veľa nemáme, s Maďarskom hráme už vo štvrtok, všetky tréningové jednotky budú skôr zamerané na taktiku a smerované už k zápasu s Maďarskom, nakoľko ten je v našom programe prvý,“ vyhlásil Hapal pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Chýbať bude Škrtel aj Hubovčan

V tíme 49-ročného rodáka z českého Kroměříža Hapala nechýba ani stredopoliar Marek Hamšík, ktorý vo februári prestúpil z talianskeho SSC Neapol do čínskeho Ta-lien I-fang. Do Hapalovho menoslovu sa dostali aj brankár Marek Rodák z anglického Rotherhamu United, obranca Michal Sipľak z poľského klubu Cracovia Krakov či žilinský stredopoliar Jaroslav Mihalík.

Pozvánku do A-mužstva SR dostali viacerí Hapalovi bývalí zverenci z „dvadsaťjednotky“ – okrem spomenutého Sipľaka aj útočník Pavol Šafranko zo škótskeho druholigového tímu Dundee United či stredopoliar Martin Chrien, ktorý ako kmeňový hráč portugalského klubu Benfica Lisabon je v tejto sezóne na hosťovaní v mužstve CD Santa Clara z Azorských ostrovov.

Naopak, v slovenskej nominácii absentujú dlhoročné stálice Martin Škrtel, Tomáš Hubočan a Adam Nemec. Spomenuté trio sa vo februári rozhodlo ukončiť kariéru v národnom mužstve.

Už vlani v novembri po zápase Ligy národov 2018/2019 v Česku sa vzdal možnosti reprezentovať pod trénerom Hapalom aj krídelník Vladimír Weiss. Tímu spod Tatier v marcových kvalifikačných dueloch nepomôže ani zranený útočník nemeckého 1. FC Norimberg Adam Zreľák.

Na ihrisku nechajú všetko

Slovenských futbalistov v nedeľu od 18.00 h aj v pondelok predpoludním čakajú tréningové jednotky „za zatvorenými dverami„. V pondelok popoludní o 15.00 h bude v hoteli X-BIONIC oficiálne privítanie nominovaných hráčov, po ktorom na tlačovej konferencii vystúpi tréner Hapal a následne sa vybraní hráči stretnú so zástupcami médií.

Po skončení mediálneho termínu sa uskutoční otvorený tréning (začiatok o 17.00 h, pozn.) a večer sa kompletné mužstvo zúčastní na slávnostnom vyhlásení ankety Futbalista roka 2018.

Tréner Hapal verí, že jeho zverenci budú v obidvoch marcových dueloch pripravení nechať na ihrisku všetko.

„Pôjdeme od zápasu k zápasu. Najskôr sa musíme sústrediť na Maďarsko a po ňom sa dobre pripraviť na Wales. Súboj s Maďarmi bude náročný nielen z pohľadu fanúšikov, ale aj preto, že je to derby stretnutie. Myslím si, že jeho náročnosť bude aj v tom, aby sme si plnili svoje úlohy na ihrisku a nevložili sme sa do neho emocionálne tak, že budeme robiť individuálne chyby. Verím, že po taktickej stránke budú chlapci dobre pripravení a budú si plniť úlohy, ktoré dostanú. Zostavu už mám premyslenú, veľa však napovie zdravotný stav hráčov po odohraných víkendových stretnutiach,“ uzavrel Pavel Hapal.