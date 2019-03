Tréner Hapal nominoval na zápasy kvalifikácie aj Hamšíka, prevezme aj kapitánsku pásku po Škrtelovi

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal nominoval 24 hráčov na blížiace sa zápasy proti Maďarsku (21. marca v Trnave) a Walesu (24. marca v Cardiffe) v E-skupine kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

V tíme 49-ročného rodáka z českého Kroměříža nechýba ani stredopoliar Marek Hamšík, ktorý vo februári prestúpil z talianskeho SSC Neapol do čínskeho Ta-lien I-fang. Do Hapalovho menoslovu sa dostali aj brankár Marek Rodák z anglického Rotherhamu United, obranca Michal Sipľak z poľského klubu Cracovia Krakov či žilinský stredopoliar Jaroslav Mihalík.

Pozvánku do A-mužstva SR dostali viacerí Hapalovi bývalí zverenci z „dvadsaťjednotky“ – okrem spomenutého Sipľaka aj útočník Pavol Šafranko zo škótskeho druholigového tímu Dundee United či stredopoliar Martin Chrien, ktorý ako kmeňový hráč portugalského klubu Benfica Lisabon je v tejto sezóne na hosťovaní v mužstve CD Santa Clara z Azorských ostrovov.

Absentujú dlhoročné stálice

Naopak, v slovenskej nominácii absentujú dlhoročné stálice Martin Škrtel, Tomáš Hubočan a Adam Nemec. Spomenuté trio sa vo februári rozhodlo ukončiť kariéru v národnom mužstve.

Už vlani v novembri po zápase Ligy národov 2018/2019 v Česku sa vzdal možnosti reprezentovať pod trénerom Hapalom aj krídelník Vladimír Weiss. Tímu spod Tatier v marcových kvalifikačných dueloch nepomôže ani zranený útočník nemeckého 1. FC Norimberg Adam Zreľák.

„Máme rôzne alternatívy. Do útoku sme hľadali súbojového hráča, keďže sa zranil Adam Zreľák a zvolili sme Pavla Šafranka. Je to podobný typ hráča. Neznamená to však, že nastúpi. Máme rôzne varianty. V útoku môže hrať aj Róbert Mak. Pre Šafranka sme sa rozhodli preto, že v zápasoch môže nastať situácia, keď ho budeme potrebovať. V niektorom z nich môže nastúpiť aj od začiatku. Máme tiež alternatívy, že niektorý z hráčov zo stredu poľa môže nastúpiť vyššie, ako napríklad v minulosti Marek Hamšík alebo Ondrej Duda. Maťo Chrien sa dostal do základnej zostavy vo svojom portugalskom mužstve. V strede poľa dodáva hre tzv. fyzickosť a dobre hrá hlavou. Pre Miša Sipľaka sme sa rozhodli preto, že je to prakticky druhý ľavák z celého kádra. Uvažovali sme aj o Robovi Mazáňovi, ale napokon sme vybrali Sipľaka,“ zdôvodnil Hapal na utorňajšej tlačovej konferencii voľbu niektorých nominovaných.

Téma Weiss je uzavretá

V krátkosti sa pristavil aj pri hráčoch, ktorí už nie sú v reprezentácii, no v minulosti v nej patrili medzi hlavné piliere.

„Čo sa týka Weissa, už je to uzavreté, bolo to jeho rozhodnutie. Adama Nemca sme chceli ešte presvedčiť, preto sme za ním aj vycestovali. Boli sme prekvapení z Martina Škrtela, v prípade Tomáša Hubočana ani až tak nie. Nemec, Škrtel a Hubočan však mali pádne dôvody na to, prečo sa rozhodli skončiť a ja to rešpektujem. Verím tomu, že hráči, ktorí ich zastúpia, podajú také výkony, s ktorými budeme všetci spokojní,“ doplnil Hapal.

Kormidelník futbalovej slovenskej reprezentácie prezradil, že kapitánsku pásku po Škrtelovi prevezme jeho doterajší zástupca Marek Hamšík. Na otázku, či mu robia starosti kraje defenzívnej formácie, odvetil: „Peter Pekarík po zranení lýtkového svalu je už v poriadku. Ak by najbližší víkend nenastúpil za Herthu v bundesligovom stretnutí, pôjde sa rozohrať za ´béčko´. Je to veľký profesionál. Robí všetko preto, aby bol pripravený, keď mu to zdravotný stav dovolí. Hráči z obidvoch krajov obrany nám nehrávajú. Máme v hlave alternatívu, že keby bolo treba, na pravej strane by mohol nastúpiť aj Šatka.“