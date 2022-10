Magnussen sa zastal Schumachera a Hamilton chce zachrániť ženskú súťaž W Series

Dánsky pilot Kevin Magnussen sa zastal svojho nemeckého kolegu Micka Schumachera z amerického tímu Haas zo seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1.

Synovi sedemnásobného šampióna Michaela Schumachera hrozí, že po dvoch sezónach opustí „kráľovnú motoršportu“, aj keď v ostatných pretekoch podával lepšie výkony ako omnoho skúsenejší Magnussen.

Schumacher si to miesto zaslúži

„V ostatnom období bolo pre mňa extrémne náročné zdolať ho. Myslím si, že s jeho súčasnými výkonmi si rozhodne zaslúži miesto na štartovom rošte. Ja však na to nemám žiaden vplyv, je to úplne mimo mojej kontroly. Môžem mu len zaželať, aby to pre neho dobre dopadlo,“ povedal Magnussen pred nedeľňajšou Veľkou cenou USA v Austine.

Dán má isté miesto v Haase aj pre sezónu 2023, no Schumacherovi sa končí zmluva. Mladý Nemec v roku 2022 bodoval len dvakrát, naposledy ešte na júlovej VC Rakúska.

Záchranca Hamilton

Ohrozené je aj pokračovanie ženského seriálu monopostov W Series, vedenie súťaže ukončilo svoj tretí ročník pred záverečnými tromi podujatiami v Austine a Mexico City pre nedostatok financií.

Sedemnásobný majster sveta F1 Lewis Hamilton nabáda vlastníkov najprestížnejšej motoristickej série na svete, americkú spoločnosť Liberty Media, aby zakročila a finančne pomohla organizátorom čisto ženského šampionátu. Prvé tri sezóny ovládla Hamiltonova krajanka, Britka Jamie Chadwicková.

„Pre tieto úžasné mladé pilotky ani neexistuje reálna cesta do F1. A potom sú tu ľudia, ktorí hovoria, že už nikdy neuvidíme ženu jazdiť v F1. To nie sú veľmi povzbudivé slová. Formuli 1 a Liberty Media sa darí tak dobre, že by ich to nestálo až tak veľa a boli by schopní pomôcť v tejto oblasti,“ myslí si jazdec Mercedesu, ktorý je historický rekordér F1 v počte víťazných kvalifikácií aj pretekov (obe 103). Aktuálna sezóna môže byť jeho prvá v kariére, v ktorej nezvíťazí ani raz.