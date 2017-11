Majerský po 16 rokoch vystrieda Chudíka v kresle župana a povedie Prešovský samosprávny kraj

PREŠOV 5. novembra (WebNoviny.sk) – Peter Chudík (Smer-SD) po 16 rokoch končí vo funkcii predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). V sobotňajších voľbách ho podľa neoficiálnych výsledkov zdolal kandidát koalície KDH, SaS, OĽaNO a NOVA Milan Majerský. Chudík výsledky rešpektuje a svojmu súperovi zablahoželal k zvoleniu.

Doterajší primátor mesta Levoča Milan Majerský oslavoval víťazstvo vo voľbách v prešovskej centrále KDH. Ako uviedol po spočítaní hlasov, triumf ho vzhľadom k predvolebným prieskumom trochu prekvapil. Ďakoval za to predovšetkým svojej rodine a volebnému tímu. „Podarilo sa nám niečo, čo tu 16 rokov nebolo,“ uviedol vo svojej ďakovnej reči.

Zvolenie berie ako záväzok

Voliči si podľa Majerského už žiadali zmenu. Za svoj úspech vraj vďačí aj kampani. „Rozhodne to bola kontaktná kampaň. Vyšli sme z pohodlia kultúrnych domov a kín a išli sme medzi ľudí do ulíc a na námestia. Tá obeta a námaha sa vyplatila a dostavil sa výsledok,“ komentoval víťaz volieb.

Svoje zvolenie pritom berie ako záväzok a nechce byť iba županom pre pravicového voliča. „Chcem byť županom pre všetkých ľudí Prešovského kraja. Verím, že sa mi to v čo najväčšej miere podarí,“ avizoval novozvolený predseda PSK a k spolupráci vyzval aj všetkých zvolených poslancov za stranu Smer-SD.

Novému županovi gratuloval aj Hlina

Vo svojej práci sa chce hneď od začiatku zamerať na tri piliere, o ktoré opieral svoju kampaň – cestu, prácu a rodinu.

„Tam, kde je cesta, je aj práca. A kde je práca, sú aj rodiny pokope. Budem preto rád, keď sa podarí pritiahnuť do kraja investora, aby stabilizoval rodiny, ktoré tu sú a rozpadávajú sa pre to, že otcovia a mamy odchádzajú za prácou do zahraničia,“ povedal Majerský, ktorý sa chce venovať aj mladým ľudom, aby z kraja neodchádzali. „Možno začneme aj tým, že urobíme študentský parlament PSK,“ avizoval.

Na otázku, kto prevezme vedenie mesta Levoča, ktorého je primátorom, zatiaľ konkrétne odpovedať nevedel. „Je to predčasná otázka. Budeme to riešiť v najbližších dňoch,“ uviedol. Zároveň podotkol, že aj naďalej ostane bývať v Levoči, keďže cesta do Prešova po diaľnici netrvá dlho.

Víťazovi prišiel do Prešova zagratulovať aj predseda jeho materskej strany KDH Alojz Hlina. „Cítil som, že to takto môže dopadnúť. Dnešný deň je významný pre KDH, pretože sme sa vrátili na politickú mapu Slovenska. Prišli sme vo veľkom štýle a zotrváme tam,“ uviedol Hlina.

Chudík drží Majerskému prsty

Doterajší župan Peter Chudík priznal svoju porážku už po spočítaní 83 percent hlasov a svojmu súperovi zagratuloval k víťazstvu.“Nech riadi Prešovský kraj dobre, držím mu prsty,“ uviedol Chudík, ktorý bol na čele samosprávneho kraja od jeho vzniku v roku 2002.

Chudík priznal, že oproti predchádzajúcim voľbám bol nervóznejší a očakával tesný súboj. „Sklamaný som, ale veľmi nie. Odrobil som 16 rokov, dovolím si tvrdiť, že som toho urobil dosť. Pánovi Majerskému držím prsty, nech riadi Prešovský kraj dobre a nech vyhrá minimálne ešte trikrát, tak ako ja,“ povedal Chudík. Dodal, že v kampani urobili všetko, čo mohli a nič nepodcenili. To isté hovorí aj o práci, ktorá po ňom ostala.

„Je to rozhodnutie voličov, prišlo ich zrejme trochu viac. Volič sa rozhodol ináč a ja to rešpektujem,“ dodal s tým, že hoci predvolebné prognózy hovorili v jeho prospech, napokon podľa neho misky váh napokon na stranu protikandidáta pridali voliči, ktorí sa rozhodovali na poslednú chvíľu.

Žezlo novému predsedovi kraja odovzdá na úvodnom zastupiteľstve 1. decembra. Sám sa bude venovať už iba mandátu poslanca Národnej rady SR. „Ešte dva roky a niečo budem tam a čo bude potom, to vám neviem povedať,“ uzavrel Chudík.