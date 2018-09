Majster sveta z Göteborgu Peter Pucher ukončil kariéru, najviac rokov strávil v Česku

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 24. septembra (WebNoviny.sk) – Bohatú hokejovú kariéru ukončil ďalší z majstrov sveta z Göteborgu 2002 útočník Peter Pucher. Definitívnu bodku dal počas víkendu v súboji tretej najvyššej českej súťaži vo farbách Moravských Budějovíc, za ktoré hral aj v minulej sezóne.

Jediný klubový titul

Prešovský rodák okrem spomenutého zlata získal aj striebro v Petrohrade 2000. Slovensko reprezentoval dovedna na siedmich MS. Prevažnú časť klubovej kariéry strávil v Česku. Cez rodný Prešov, Poprad a Košice sa dostal do Znojma, v ktorom odohral osem sezón. Neskôr zamieril do Pardubíc, odtiaľ do Brna. V rokoch 2009 až 2011 pôsobil vo Zvolene, odkiaľ sa vrátil do Znojma na ďalších šesť súťažných ročníkov. Od leta 2017 pôsobil v spomenutých Moravských Budějoviciach. Na svojom konte má jediný klubový titul, získal ho v roku 1999 s Košicami.

Po Petrovi Pucherovi zostávajú už len traja hráči zo zlatého göteborského tímu, ktorí ešte aktívne hrajú – Ladislav Nagy je hráčom tipsportligových Košíc, Marek Uram je v rovnakej súťaži v rodnom Liptovskom Mikuláši a center Jozef Stümpel pôsobí v druholigovom tíme HC Dynamax 96 Nitra.

Dres po strechou štadióna

„Je to výborný hráč a ja si neskutočne cením jeho hru, aká sa len tak nevidí. V Moravských Budějoviciach nás vlani dotiahol takmer až do baráže o postup a v tíme určite bude chýbať. V Znojme je Peter obrovskou ikonou, pre nás hráčov aj fanúšikov. Priaznivci chcú pod strechou zimného štadióna jeho dres a ja si myslím, že si túto poctu naozaj zaslúži,“ povedal pre oficiálny web klubu HC Moravské Budějovice Pucherov bývalý spoluhráč Jan Bulín, ktorý aktuálne hrá za Znojmo.