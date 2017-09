Mališ zo Strany zelených Slovenska stiahol kandidatúru v Banskobystrickom kraji, podporí Kotlebu

BANSKÁ BYSTRICA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Krajský predseda Strany zelených Slovenska (SZS) Marek Mališ dnes na tlačovej besede v sídle Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) v Banskej Bystrici vyhlásil, že svoju „kandidatúru na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sťahuje a ako strana podporia v nadchádzajúcich voľbách Mariana Kotlebu„.

„Po ohlásení kandidatúry Mariana Kotlebu na post predsedu BBSK prebehla krajská rada SZS, na ktorej sme sa zhodli o podpore tohto kandidáta. Pán Kotleba ma následne pri vzájomnom stretnutí uistil, že bude aktívne vystupovať pri ochrane životného prostredia, tak ako napríklad aktívne vystupoval aj v boji proti ťažbe zlata v Detve. Z tohto dôvodu sťahujem svoju kandidatúru na post predsedu BBSK a Strana zelených Slovenska vyjadruje podporu pánovi Kotlebovi,“ informoval Mališ, ktorý je poslancom obecného zastupiteľstva v obci Kriváň v okrese Detva a svoju kandidatúru ohlásil v polovici augusta.

Mališa vylúčili zo strany

Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Kotleba poďakoval delegátom Krajskej rady SZS za to, že našli odvahu, a zhodli sa na tom, že pôjdu obidve strany do krajských volieb spoločne. Poďakoval osobne aj Mališovi za to, že sa vzdal kandidatúry v jeho prospech, lebo „je škoda každého jedného hlasu, ktorý by nám mohol chýbať pri opätovnom otvorení otázky kyanidovej ťažby zlata v Detve,“ uviedol Kotleba. Upozornil ďalej, že už v roku 2018 má byť na programe schvaľovanie územného plánu BBSK, ktorého súčasťou je dnes aj zákaz kyanidovej ťažby zlata. Uistil, že bude aj v budúcnosti tvrdo postupovať, aby tento zákaz ostal aj naďalej v záväznej časti územného plánu. Okrem ochrany životného prostredia podporí ĽSNS z Mališovho programu aj tému znižovania regionálnych rozdielov v rámci kraja. Podľa Kotlebu budú v krajských voľbách podporovať všetkých kandidátov na poslancov BBSK za SZS, lebo sú to poslanci vo volebnom obvode Detvy, kde ĽSNS nemá žiadneho vlastného kandidáta.

Strana zelených zareagovala na informáciu o tom, že sa Mališ vzdal kandidatúry v prospech Kotlebu jeho vylúčením zo strany. Agentúru SITA o tom informoval ústredný tajomník SZS Martin Jóna.

Ostalo 11 kandidátov

V zmysle zákona politická strana alebo koalícia politických strán prostredníctvom svojho splnomocnenca, a nezávislý kandidát osobne doručia kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva a pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Posledný termín preberania kandidačných listín na Úrade BBSK je dnes do polnoci.

Nových županov bude Slovensko voliť prvú novembrovú sobotu. Obyvatelia Banskobystrického kraja si po odstúpení Mališa budú vyberať z jedenástich kandidátov, ktorí svoj zámer uchádzať sa o funkciu predsedu samosprávneho kraja doteraz oznámili. Okrem súčasného župana Mariana Kotlebu, ktorý kandiduje za ĽSNS, sa o post župana uchádza aj podpredseda Strany rómskych koalícií Vojtech Kökény, bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor, generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, podnikateľ Ján Lunter, poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita a poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Martin Klus, poslanec banskobystrického mestského parlamentu Igor Kašper, predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni, prednosta Mestského úradu v Brezne Martin Juhaniak, starosta obce Mýtna Pavel Greksa a primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.