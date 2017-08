Marian Kotleba sa rozhodol obhájiť svoj predsednícky post v župných voľbách

BANSKÁ BYSTRICA 31. augusta (WebNoviny.sk) – Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) a súčasný predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marian Kotleba oznámil, že po zvážení všetkých okolností sa rozhodol opäť kandidovať v nadchádzajúcich krajských voľbách.

„Nielen, že sa pokúsim obhájiť funkciu predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ale s tou hrdosťou na naše výsledky sa pokúsime zabojovať o ešte väčšiu dôveru obyvateľov kraja,“ uviedol Kotleba a dodal, že chcú získať aj stoličky poslancov, ktorí pomôžu napĺňať víziu a plány, ktoré majú s krajom. ĽSNS postaví podľa jeho slov v kraji 38 kandidátov na poslancov zastupiteľstva.

Kampaň je jednoduchá

Svoju predvolebnú kampaň označil Kotleba za veľmi jednoduchú. „Bude spočívať v stretnutiach s občanmi kraja vo všetkých okresoch a v niekoľkých bilbordoch, ktoré sme ako strana v rámci kraja na tento účel zaplatili,“ poznamenal. Na kampaň pred novembrovými voľbymi do vyšších územných celkov vyčlenila ĽSNS celkovo 75-tisíc eur, ktoré sú už na transparentnom účte.

Medzi priority do ďalšieho obdobia, ak by uspel vo voľbách, Kotleba kladie finančnú oblasť a dotiahnutie zefektívnenia dopravy v kraji, pričom dodal, že majú pre kraj pripravené aj rozvojové projekty.

Zhrnul výsledky

V úvode tlačovej konferencie v sídle ĽSNS v Banskej Bystrici zhrnul výsledky, ktoré podľa neho dosiahli za jeho pôsobenia ako predsedu BBSK. Vyzdvihol zníženie dlhu kraja o 36 miliónov eur aj to, že za najnižšie ceny za kilometer na Slovensku dokázali zrekonštruovať 299 kilometrov ciest v kraji, a to bez čerpania úverov. Podľa slov Kotlebu investovali počas tohto volebného obdobia do sociálnej starostlivosti trikrát viac ako v minulom volebnom období.

„Mzdové náklady klesli o 600-tisíc eur ročne, čím náš kraj dosiahol približne polovičné náklady na mzdy a odmeny ako Bratislavský alebo Nitriansky samosprávny kraj,“ dodal predseda ĽSNS.

Na výber je 12 kandidátov

Nových županov bude Slovensko voliť prvú novembrovú sobotu. Obyvatelia Banskobystrického kraja si budú vyberať už z dvanástich kandidátov, ktorí svoj zámer uchádzať sa o funkciu predsedu samosprávneho kraja doteraz oznámili.

Okrem súčasného župana Mariana Kotlebu, ktorý kandiduje za ĽSNS, sa o post župana uchádza aj podpredseda Strany rómskych koalícií Vojtecha Kökénya, krajský predseda Strany zelených Slovenska Marek Mališ, bývalý primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor, generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, podnikateľ Ján Lunter, poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita a poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Martin Klus, poslanec banskobystrického mestského parlamentu Igor Kašper, predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni, prednosta Mestského úradu v Brezne Martin Juhaniak, starosta obce Mýtna Pavel Greksa a primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.