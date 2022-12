Máme pred sebou nový príbeh, uviedol Heger po odvolaní vlády. Momentálnou prioritou je schválenie rozpočtu

Dnes sa dovŕšil príbeh našej vlády, ktorá bola jednoznačne demokratická, protikorupčná, reformná a s jasným zahraničnopolitickým smerovaním.

Zdôraznil to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) na brífingu po odvolaní vlády prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Kurz obnovy

Dodal, že jeho vláda po dlhých rokoch stagnácie a reformného sucha započala a implementovala významné reformy preto, aby sa Slovensko dostalo opäť do formy.

Heger pokračoval s tým, že Slovensko výrazne posunuli dopredu a dali ho na kurz obnovy, z čoho má radosť.

„Môžeme povedať, že táto kapitola sa dnes zavŕšila a končí sa. Dnes je však nový deň a máme pred sebou nový príbeh, ktorý potrebujeme napísať. Je to príbeh, ktorý musí byť opäť demokratický, protikorupčný, s jasným zahraničnopolitickým smerovaním a samozrejme reformný, aby sa mohlo pokračovať v tom, čo máme. Toto je môj cieľ a moje poslanie nielen na najbližšie mesiace, ale na najbližšie roky,“ ozrejmil Heger.

Rozpočet pomoci

Dočasne poverený premiér tiež uviedol, že momentálnou prioritou je schválenie rozpočtu. „Je to rozpočet pomoci ľuďom, pomoci zamestnávateľom, lebo nechceme, aby ľudia prichádzali o prácu. Je na zodpovednosti parlamentu, aby tento rozpočet teraz schválil. Tomu sa budeme venovať najbližšie dni, aby občania mohli mať pokojné Vianoce a vstúpili do tejto náročnej energetickej krízy so všetkou pomocou, ktorá je pre nich od 1.1. 2023 nachystaná,“ konštatoval Heger a dodal, že všetky ďalšie kroky, ktoré sa týkajú ďalších mesiacov, budú závisieť od politických rokovaní.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok odvolala vládu Eduarda Hegera (OĽaNO). Dekrét o odvolaní si prevzal Heger v Prezidentskom paláci. Stalo sa tak potom, čo parlament vo štvrtok vyslovil vláde nedôveru.