Mamička Azarenková prezradila dátum návratu do tenisového kolotoča

STANFORD 14. apríla (WebNoviny.sk) – Bieloruská tenistka Viktoria Azarenková sa po decembrovom narodení synčeka Lea zapojí do súťažného diania od 31. júla na turnaji WTA Premier Bank of the West Classic na tvrdom povrchu v americkom Stanforde v Kalifornii. Informáciu priniesol web Tenisovej asociácie žien.

“Som nesmierne nadšená, že sa na tom podujatí vrátim na okruh. Stať sa mamou bola tá najnapĺňajúcejšia udalosť a úplne zmenila môj pohľad na veci. Teším sa na začiatok novej etapy mojej kariéry,” uviedla 27-ročná niekdajšia líderka singlového renkingu WTA.

Víťazka melbournských grandslamových Australian Open 2012 a 2013 Azarenková vlani v tomto období získala tzv. Sunshine Double v Indian Wells a Miami. Dosiaľ naposledy bola v akcii v máji na vrcholnom parížskom antukovom Roland Garros, v 1. kole nedohrala proti Talianke Karin Knappovej.