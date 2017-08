Manchester začal sezónu ako pred 110 rokmi. Vydarený začiatok nič neznamená, tvrdí Mourinho

SWANSEA 19. augusta (WebNoviny.sk) – Anglický futbalový klub Manchester United zažíva mimoriadne úspešný vstup do ligového ročníka 2017/2018.

“Červení diabli” zvíťazili v sobotňajšom dueli 2. kola Premier League na ihrisku Swansea City vysoko 4:0 a nadviazali na identický výsledok z minulotýždňového domáceho zápasu proti West Hamu United. Prvýkrát po 110 rokoch (od sezóny 1907/1908, pozn.) Manchester United zaznamenal v každom z úvodných dvoch kôl minimálne štyri presné zásahy.

Hrali naplno až do konca

Mužstvo trénera Josého Mourinha opäť ukázalo, že hrá naplno až do konca. V prvom stretnutí s londýnskymi “kladivármi” dosiahlo dva góly v záverečnej desaťminútovke, teraz vo Swansea v rovnakom úseku dokonca tri.

“Áno, presadili sme sa v posledných minútach zápasu, ale bolo to preto, že súper prehrával a snažil sa dostať k lopte. Realitu stretnutia lepšie odzrkadľuje prvých 75 minút, keď bol stav 1:0 a výsledok bol stále otvorený. Na lavičke som však bol pokojný, priebeh duelu sme mali pod kontrolou,” vyhlásil Mourinho pre oficiálnu klubovú televíziu.

Víťazstvá sa nerodili ľahko

Päťdesiatštyriročný Portugalčan vzápätí porovnal obe ligové víťazstvá 4:0 v doterajšom priebehu Premier League 2017/2018.

“Náš tím si verí. V oboch dueloch sme po prvom polčase viedli 1:0 a druhé dejstvá nezačali spôsobom, že by sme mali vyhrať a udržať si čisté konto. V oboch stretnutiach sme dominovali v držaní lopty a vytvorili si množstvo šancí. Taktiež v oboch meraniach síl vniesli do našej hry svieži vietor striedajúci hráči. Páči sa mi prístup všetkých chlapcov, dokonca aj tých, ktorí sa na ihrisko nedostali,” doplnil rodák zo Setúbalu, ktorý vie, že dobrý štart do sezóny nemusí nič znamenať.

“Samozrejme, aj minulý rok sme mali po dvoch zápasoch šesť bodov a skončili sme šiesti. Tento vydarený úvod nič neznamená. Pre mňa je oveľa dôležitejšie, že hráme dobre. Mnohí si myslia, že naše víťazstvá sa zrodili ľahko, ale nebolo to tak. Musíme si túto výkonnosť udržať aj v ďalších kolách,” skonštatoval José Mourinho, ktorého družina si v tomto kalendárnom roku udržala čisté konto už 13-krát, viac ako ktorýkoľvek z účastníkov Premier League.