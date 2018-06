Marek Hamšík rozhodol o svojom pôsobisku v budúcej sezóne, do Číny však nepôjde

NEAPOL 23. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík bude aj v budúcej sezóne 2018/2019 hrávať za taliansky klub SSC Neapol. Referujú o tom viaceré médiá na Apeninskom polostrove.

Tridsaťročný Banskobystričan sa v nedávnych týždňoch netajil tým, že by po 11 rokoch pod Vezuvom mohol zmeniť pôsobisko. V hre bol údajne transfer do Číny, no prezident „partenopei“ Aurelio de Laurentiis v piatok oznámil, že dosiaľ nikto nebol schopný splniť podmienky Neapolčanov za prestup Hamšíka vo výške 30 miliónov eur.

Známy taliansky žurnalista Gianluca di Marzio, ktorý je zväčša dobre informovaný, uviedol, že Hamšík sa napokon rozhodol zostať a Neapol sa bude môcť spoľahnúť na služby svojho kapitána aj v nasledujúcom ročníku.

Čínske kluby sa podľa neho neodhodlali zaplatiť odstupné požadované vedením Neapola, údajne sa objavila iba jedna ponuka v hodnote 15 miliónov eur. Aj pod vplyvom nedostatku dobrých ponúk si vraj Hamšík povedal, že v Neapole zotrvá ešte jeden rok.

Ak by slovenský futbalista predsa zostal v tíme SSC, čoskoro by mohol prekonať interné maximum v počte štartov za Neapol. Na rekordéra Giuseppeho Bruscolottiho (511) momentálne stráca 11 zápasov. V uplynulej sezóne sa Hamšík stal najúspešnejším strelcom v dejinách klubu, keď prekonal legendárneho Argentínčana Diega Maradonu.