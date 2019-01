Kuzma posilnil ŠKF iClinic Sereď, v tíme nováčika Fortuna liga má zvýšiť konkurenciu na hrote

SEREĎ 23. januára (WebNoviny.sk) – Nováčik najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 2018/2019 ŠKF iClinic Sereď figuruje s 25 bodmi po jesenných osemnástich odohraných kolách na 5. mieste tabuľky Fortuna ligy.

Hráči Serede tak majú reálnu šancou účinkovať po skončení základnej časti (22 kôl, pozn.) v nadstavbovej šestke v skupine o titul. K účasti v elitnom poltucte by mohol Seredi pomôcť aj Marek Kuzma. Informuje o tom portál mynitra.sme.sk.

Ukazuje sa v dobrom svetle

Tridsaťročný útočník (nar. 22. júna 1988), ktorý bol naposledy v druholigovom poľskom klube Puszcza Niepolomice, sa momentálne pripravuje s ŠKF.

„Kuzma sa ukazuje v dobrom svetle, takže vedenie klubu už pracuje na dotiahnutie jeho prestupu. Mal by zvýšiť konkurenciu na hrote, kde hrával Adam Morong, ale ten je použiteľný aj na krídle,“ uviedol asistent trénera Serede Peter Lérant na margo skúseného futbalistu, ktorý hral na Slovensku za Dubnicu nad Váhom, Banskú Bystricu, Slovan Bratislava, Myjavu, Borčice i Zlaté Moravce, v zahraničí si obliekol aj dresy českého Slovácka a bulharského Černo More Varna.

Kvóta cudzincov je naplnená

Na skúške v ŠKF iClinic boli aj zahraniční futbalisti, z ich angažovania však zišlo. Ofenzívny stredopoliar Selim Nurmuradov z Turkménska a 194 cm vysoký srbský útočník Nemanja Sokolič odohrali minulotýždňový prípravný duel proti druholigovému maďarskému FC Vác (1:1), ale v Seredi nepokračujú. Rovnako nepribudne do tímu ani Brazílčan Josiel Alves de Oliveira.

„Keby boli Nurmuradov a Sokolič lepší od tých hráčov, ktorých máme, tak by sme o nich uvažovali. Brať ich na lavičku, keď máme už naplnenú kvótu cudzincov, nie je rozumné,“ poznamenal Peter Lérant a doplnil: „Josiel ukázal dobré veci, ale na jeho poste v strede zálohy máme pretlak. Nevyzeralo by to na základnú zostavu. Navyše, tiež nemá pas krajiny Európskej únie.“

V Seredi majú ešte rozrobené aj nejaké príchody, športový riaditeľ klubu Roman Čavojský však zatiaľ viac neprezradil. „Treba počkať pár dní,“ vyjadril sa pre mynitra.sme.sk. Mužstvo odohrá v stredu prípravný duel na ihrisku maďarského Gyirmótu a v piatok 25. januára už futbalisti ŠKF odcestujú na sústredenie do Turecka.