Marián Gáborík vynechá aj ďalšiu sezónu, boľavý chrbát mu nedovolí hrať

Už druhá sezóna najprestížnejšej zámorskej hokejovej profiligy bude bez Mariána Gáboríka. Slovenský krídelník v službách Ottawy Senators pre Ticketportal TV potvrdil, že ani v nadchádzajúcom ročníku si neobuje korčule v súťažnom zápase , dôvodom sú jeho pretrvávajúce problémy s chrbtom.

Naposledy hral v sezóne 2017/2018

„Zaradili ma na listinu dlhodobo zranených hráčov. V podstate som vypísaný. Samozrejme, rád by som ešte hral, ale boľavý chrbát mi to nedovolí. Pri bežnom fungovaní je to v poriadku, ale pri záťaži nie. Miestami som si ani nohu necítil a podstúpil som operáciu. Aj po nej nastali komplikácie, a tak sa to ťahá,“ uviedol Gáborík, cituje ho aj portál sport24.pluska.sk.

Slovenský rýchlik na korčuliach odohral v sezóne 2017/2018 v tímoch Los Angeles Kings a Ottawa Senators dovedna 46 zápasov s bilanciou 11 gólov a 10 asistencií. Odvtedy sa už v NHL neukázal a všetko nasvedčuje tomu, že vo veku 37 rokov sa už ani nevráti.

Voľno si užíva doma v Trenčíne

Momentálne je doma v Trenčíne a užíva si septembrové voľno, ktoré nezažil takmer dve desaťročia. „Udržiavam sa a cvičím, aby sa zlepšil môj stav. Popri tom sa venujem biznisu a užívam si život bez hokeja, čo som za posledných 19 rokov nezažil. Dokonca som začal hrať aj na gitare,“ skonštatoval Gáborík.

Jeden z najúspešnejších Slovákov v zámorí odohral v NHL 1035 zápasov s bilanciou 407 gólov a 408 asistencií. V play-off pridal ďalších 84 zápasov a 58 bodov (32+26). V sezóne 2013/2014 zdvihol nad hlavu slávny Stanleyho pohár, získal ho ako hráč Los Angeles. So 14 gólmi sa vtedy stal najlepším strelcom vyraďovacej časti.