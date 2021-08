Marketingové či kontroverzné opatrenia, tak označujú odborníci nápady Krajniakovho rezortu

Podpora zamestnatnosti, rodín či dôchodkový systém sú oblasti, na ktoré sa doteraz najviac zameriavalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina).

Podľa údajov ministerstva v rámci opatrení na udržanie pracovných miest zamestnancov ako aj živnostníkov, tzv. Prvej pomoci, boli vyplatené takmer dve miliardy eur. Zvýšila sa aj minimálna mzda z 580 eur na 613 eur.

V auguste by si mali polepšiť aj rodiny v hmotnej núdzi, ktorým bol schválený príspevok 333 eur na dieťa. Týka sa to 7,2-tisíc domácností, ktoré sa do núdze dostali najskôr v marci 2020 a najneskôr v apríli 2021.

Od septembra 2021 budú mať zase dotované školské obedy deti, ktorých rodičia nemajú nárok na daňový bonus. O stravovanie sa tak nemusia báť deti dôchodcov, opatrovateľov či nezamestnaných.

Zmeny v dôchodkoch aj v Zákonníku práce

Krajniak sa snaží aj o dôchodkovú reformu, ktorá by mala dovoliť odísť ľudom do dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Minulý týždeň vo štvrtok zase ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh, na základe ktorého by štát dôchodcom za každé pracujúce dieťa prispel k penzii mesačne 30 eurami.

Zmeny vidieť aj v oblasti pracovného práva, kde sa upravilo napríklad vyplácanie príplatkov za prácu v noci alebo cez víkend. Namiesto percentuálnej sadzby sa totiž určujú pevnou sumou, ktorá sa odvíja od výšky minimálnej mzdy.

Rozšírili sa aj možnosti výpovede, čo v praxi znamená, že zamestnávateľ môže od januára 2022 ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dosiahol vek 65 rokov.

Zvládnutá alebo nezvládnutá pandémia?

Odborníci poukazujú, že aktivita ministerstva práce bola realizovaná s ohľadom na pandémiu. Týka sa to najmä spomínaného balíka Prvej pomoci, ktorý podľa Jozefa Mihála pomohli udržať zamestnanosť, živnosti a slobodné povolania.

„Môžeme polemizovať o výške tých príspevkov, o určitých komunikačných nedostatkoch, ale v zásade tie opatrenia boli dobré a slovenskej ekonomike ministerstvo práce v porovnaní s inými ministerstvami pomohlo zrejme najvýraznejšie,“ povedal pre Webnoviny.sk bývalý minister práce z vlády Ivety Radičovej.

Práve nesystematickosť pandemických opatrení však výraznejšie vadí ostatným analytikom. Martin Reguli z Nadácie F.A. Hayeka totiž upozornil na potrebu ich lepšieho systematického nastavenia. V opačnom prípade môžu podľa neho ohrozovať dlhodobú stabilitu verejných financií.