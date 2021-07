Martikán bude na olympiáde v Tokiu radiť Rakúšanke Weratschnigovej, Slováci majú šancu získať medailu

Držiteľ piatich olympijských medailí vo vodnom slalome Michal Martikán si nevybojoval účasť na OH v Tokiu, ale do metropoly Japonska predsa len odletel. Nie však ako člen slovenskej, ale rakúskej výpravy – ako poradca kanoistky Nadine Weratschnigovej.

Bronzová medailistka z MS 2019 sa nie vlastnou vinou dostala do ťažkej situácie, keď do Tokia musela odísť bez trénera Michiho Sieberta. Rakúsky kanoistický zväz je s ním „vo vojne“ a neschválil mu akreditáciu, a tak Rakúšania poprosili o pomoc dvojnásobného olympijského víťaza zo Slovenska.

Motivovať ju chce v posledných fázach

Štyridsaťdvaročný Martikán si veľmi váži povolenie odletieť do Tokia od svojho zamestnávateľa VŠC Dukla Banská Bystrica. V Japonsku by mal dohliadať na záverečnú prípravu rakúskej medailovej nádeje v disciplíne C1.

„Mal by som mať dozor nad záverečnou fázou prípravy Nadine. Meniť štýl jej jazdy, to už asi nebude vhodné, ale nejaké moje postrehy, detaily a psychologické nastavenie na preteky, v tom by som jej mohol pomôcť. Mojou úlohou bude motivovať ju v posledných fázach prípravy a poradiť jej niečo,“ skonštatoval Martikán v rozhovore pre Rádio Slovensko.

Olympiáda je o detailoch

Martikán neuspel v olympijskom kvalifikačnom boji v konfrontácii s Matejom Beňušom, ale na diaľku mu bude držať prsty. Rovnako ako aj ďalším trom reprezentantom SR vo vodnom slalome Jakubovi Grigarovi, Eliške Mintálovej a Monike Škáchovej.

„Všetci dobre vedia, čo majú robiť. Ak by chceli predsa len počuť môj názor, tak nech všetko robia poriadne a zodpovedne, lebo olympiáda je o detailoch. Ak sa im to podarí, potom môžu prísť aj výsledky. Pravidlá sú nastavené na jednu jazdu. Stane sa, že víťazovi kvalifikácie nevyjde finále. Niekto môže byť olympijský víťaz, ale môže skončiť aj desiaty. Myslím si však, že naši reprezentanti majú na to, aby priniesli domov medailu, aj zlatú,“ zakončil Martikán pre Rádio Slovensko.