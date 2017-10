Martin Réway vzdal boj o NHL v Montreale, požiadal o rozviazanie kontraktu

MONTREAL 28. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Martin Réway požiadal vedenie klubu severoamerickej NHL Montreal Canadiens o rozviazanie zmluvy.

Podľa informácií sobotňajšieho vydania denníka Šport, ktoré sa odvoláva na zahraničné zdroje, mu vedenie už vyhovelo. Dvadsaťdvaročnému bývalému slovenskému reprezentantovi a bronzovému medailistovi z juniorských MS 2015 plynul druhý rok z trojročného nováčikovského kontraktu.

Hokej si príliš neužíval

Réwaya si Montreal vybral vo štvrtom kole draftu do NHL v roku 2013 ako celkovú 116. voľbu. Celú sezónu 2016/2017 musel vynechať pre problémy so srdcovým svalom a imunitným systémom. Pred začiatkom aktuálneho ročníka NHL absolvoval predsezónny prípravný kemp Montrealu. Vedenie ho však v septembri poslali do farmárskeho tímu Laval Rocket v nižšej AHL. Za tento klub odohral päť zápasov, v ktorých nestrelil gól, ale do štatistík si pripísal dve asistencie.

Pred pár dňami sa mladý hokejista médiám posťažoval, že mu hokej zatiaľ vôbec nechutí. „Zatiaľ to nie je dobré, ale vedel som, že čo sa týka kondície, tak tam budú rezervy. Trápia ma však veci ako kľučka, prihrávka alebo aj rýchle rozhodnutie či prihrať alebo vystreliť. Jednoducho veci, ktoré má zdobili celý život, boli pre mňa samozrejmosťou a pre ktoré ma hokej bavil. Teraz sú pre mňa ťažké. To ovplyvňuje, že si hokej príliš neužívam, čo má veľmi mrzí,“ citoval Réwaya web pluska.sk.

Tréner nemal problém s prístupom Réwaya

Talentovaného útočníka síce tešili výsledky jeho Lavalu, no sám pripustil, že sa o NHL možno prestane pokúšať. „Máme veľmi dobré mužstvo, jedno z najlepších v lige, takže po tejto stránke vládne spokojnosť. Pre mňa je to však veľmi ťažké na psychiku užívať si hokej. Momentálne je to náročnejšie, ako som čakal. Ešte horšie je, že neviem, či sa do toho dostanem alebo som to už nadobro stratil. Teraz, z môjho pohľadu, som taký priemer. Sám vidím, že veľa hráčov v našom tíme hrá momentálne lepšie ako ja. Pokiaľ sa moje výkony nezlepšia, tak si v NHL hrať nezaslúžim, pretože by to bolo na úkor hráčov, ktorí sú teraz lepší ako ja,“ dodal Réway.

Denník Šport získal vyjadrenie muža, ktorý pravidelne píše o Lavale Rochester Anthonyho Marcotta: „Martin nemal ideálny štart do sezóny. Zdá sa, že mu rok pauzy nepomohol. Chýba mu istota z predchádzajúceho obdobia kariéry, vďaka ktorej dominoval medzi juniormi. Každý v Montreale a Lavale mu hovoril, aby bol trpezlivý, keďže návrat je dlhá cesta. So svojou hrou nebol spokojný a asi nečakal podobné problémy. Tréner Sylvain Lefebvre mi hovoril, že nemá problémy s jeho prístupom, keďže na sebe tvrdo pracoval, aby sa dostal na predošlú úroveň.“