Matovič by mal pochopiť, že vo vláde nebude rozhodovať iba on, vyhlásil Sulík

Budúci premiér Igor Matovič (OĽaNO) má v strane Sloboda a Solidarita (SaS) aj naďalej spoľahlivého a stabilného partnera. Stále máme záujem o vytvorenie štvorkoalície, preto sme pripravení na ďalšie rokovania. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal predseda SaS Richard Sulík. Potvrdil, že ich strana sa bude uchádzať o rezorty financií a školstva.

SaS chce ministerstvo financií a školstva

„Od začiatku som za SaS povedal, že sme pripravení ísť do akejkoľvek koalície, ktorú si Igor Matovič zvolí. V týchto ťažkých časoch je dôležité, aby sme my zodpovedali za verejné financie. Financie a školstvo sú rezorty, ktoré najviac zodpovedajú charakteru našej strany,“ priblížil Sulík.

Matovič mal za ministerstvo financií SaS ponúknuť rezorty školstva, zahraničných vecí a životného prostredia. Sulík to však nepovažuje za adekvátnu ponuku, pretože majú záujem minimálne o jeden ekonomický rezort.

Sulíka prekvapil Matovičov status

Igor Matovič dnes na sociálnej sieti napísal status, v ktorom uviedol, že dnes sa budú diať veci, pretože pohár pretiekol. Predsedu SaS tento status prekvapil a nepovažuje to za zrelý postup.

„Matovič by mal pochopiť, že vo vláde nebude rozhodovať iba on. Bude mať síce najväčšie slovo, ale taktiež partnerov, s ktorými by mal hľadať dohody. Posielanie si odkazov cez médiá nie je znakom snahy o nájdenie dohody,“ ozrejmil šéf liberálov. Rokovania budú dnes ďalej pokračovať.

Matovičova nová vláda

Koaličné rokovania o vytvorení vlády vedie líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič s hnutím Sme rodina a stranami SaS a Za ľudí.

Prípadná štvorkoalícia by v parlamente získala ústavnú väčšinu, o ktorú sa Matovič snaží. Disponovali by 95 mandátmi.

Matovič vo štvrtok večer uviedol, že rokovania by mali pokračovať aj cez víkend a nová vláda by mala vzniknúť pravdepodobne do stredy budúceho týždňa, ako to očakáva prezidentka Zuzana Čaputová. Budúci premiér sa podľa vlastných slov pokúsi, aby do dvoch týždňov po jeho poverení zostaviť vládu, svoj mandát úspešne zavŕšil. Prezidentka mu poverenie odovzdala 4. marca.