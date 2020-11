Matovič mal chuť odísť z funkcie a ľudsky ho zamrzelo vyhlásenie prezidentky

aktualizované 26. novembra 22:37

Igor Matovič (OĽaNO) mal chuť odísť z funkcie premiéra. Povedal to v diskusnej relácii TV Joj Na hrane. Podľa neho sa v koalícii vyskytli životné situácie, keď sa koaličný partner správal, ako keby bol z opozície.

„Áno, mal som tú chuť to urobiť,“ povedal. „Boli také životné situácie v tejto koalícii, keď sa koaličný partner správal skôr ako niekto z opozície. Potom nemáte silu čeliť zlu na druhej strane. Ale myslím si, že je to za nami,“ doplnil v debate. Nepripadalo by mu fér, ak by vyzýval na odchod z funkcie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Matovič verí, že sa vzťahy medzi nimi napravia.

Premiér tiež v relácii povedal, že ho ľudsky zamrzelo vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá vyzvala vládnych politikov na zmenu komunikácie. Doplnil, že prezidentke v utorok 24. novembra dopoludnia hodinu vysvetľoval, ako sa v koalícii dohodli na zmierení. Zdôraznil, že s prezidentkou komunikujú otvorene.

Matovič sa vyjadril aj k „čajovým“ návštevám predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) v nemocnici. Očakáva od neho „poctivé vysvetlenie“. K návšteve koaličných lídrov v nemocnici zopakoval, že mal informáciu, že návšteva je v poriadku. Ak by vedel, že tam platí zákaz návštev, do nemocnice by nešiel. Kollára v piatok 27. novembra prepúšťajú z nemocnice. Podľa slov premiéra budú chodiť na koaličné rady k nemu.