Matovič naložil Sulíkovi a dal mu niekoľko rád, zverejnil aj SMS správu o vyprevadení Kollára

Klamať sa nepatrí, odkázal líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič koaličnému partnerovi a predsedovi strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richardovi Sulíkovi.

Dôvodom je Sulíkovo zamlčanie dôležitej časti v SMS správe adresovanej Matovičovi zo septembra minulého roku.

V statuse na sociálnej sieti v piatok Matovič napísal, že predseda SaS žiadne koaličné vzťahy urovnávať nechce, práve naopak.

Ďalšie klamstvo

Minulý týždeň na tlačovej besede Richard Sulík priznal, že lídrovi OĽaNO písal vlani SMS správu s cieľom „zakopať vojnovú sekeru.“ Dodal, že mu prišla len odpoveď „Hmm“, a že sa snažil vzťahy v koalícii urovnať.

Líder OĽaNO však tvrdí, že to bolo len ďalšie Sulíkovo klamstvo. Správu o zakopaní vojnovej sekery mu síce Sulík napísal, no podľa Matoviča zamlčal podstatnejší návrh, ktorý v nej predložil. „Ak sa rozhodneš vyprevadiť Borisa Kollára (Sme rodina) z koalície, môžeš rátať s 20 hlasmi klubu SaS. Ty máš 52, Veronika Remišová (Za ľudí) 4, to je 76,“ napísal podľa Matoviča Sulík.

Minister financií tvrdí, že Sulík ho už viackrát oslovil s návrhom, aby vyštvali koaličných partnerov Kollára a Remišovú z vlády. Údajne mal Sulík nahovárať i Kollára a Remišovú, aby vyštvali lídra OĽaNO. „Toto boli tie jeho opakované a preukázateľné kroky na zmiernenie situácie v koalícii,“ konštatoval Matovič.

Zákerné kroky

Doplnil, že Sulík od začiatku koalície robil systematické a zákerné kroky, aby ju rozbil. Matovič je presvedčený, že predseda SaS pred 11 rokmi „poľoval“ na vtedajšiu premiérku Ivetu Radičovú, až kým nedokončil svoje „dielo skazy“.

Zároveň Sulíka obvinil, že môže za následné „osemročné peklo mafie ovládajúcej štát“ a za smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Toto jedno nedocenené a zakomplexované megaego si nedokáže pomôcť. Je to profesionálny rozbíjač vlastnej strany, koalície, iných strán a profipovalač demokratických vlád,“ vyjadril sa Matovič.

Na záver bývalý premiér odkázal Sulíkovi, aby odložil hračky a napísal do piesku stokrát vetu „som už veľký, klamať sa nepatrí“. Doplnil, že necíti nenávisť, len mu je predsedu SaS ľúto a poprial mu, aby sa ubránil závisti, nenávisti, zákernosti a pomstychtivosti.