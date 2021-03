Matovič podľa Sulíka najnovším statusom opäť ukázal, že do kresla premiéra nedorástol

aktualizované 4. marca 13:29

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) opätovne otáča situáciu a vydiera občanov a aj koaličných partnerov.

Dohody sa robia za rokovacím stolom

Ani po roku v pozícii premiéra podľa šéfa liberálov a ministra hospodárstva Richarda Sulíka nepochopil, že vládnuť sa nedá cez sociálnu sieť Facebook.

„Dohody sa nerobia cez verejné osočovanie koaličných partnerov, ale za rokovacím stolom. To platí aj o desiatkach miliónov eur daňovníkov, ktoré sa nemíňajú z večera do rána, ale s rozvahou. Igor Matovič opäť raz len ukázal, že do kresla premiéra nedorástol a jeho najnovším statusom len podčiarkol nevyhnutnosť rekonštrukcie vlády,“ doplnil Sulík. Stanovisko poskytol hovorca liberálov Ondrej Šprlák.

Matovič ťahá dole vodou celú koalíciu

V diskusnej relácii radia Expres Braňo Závodský naživo Sulík tiež uviedol, že koalícia sa musí rozprávať aj o výmene premiéra a je na čase, aby Matovič zvážil ďalšie zotrvanie vo svojej funkcii.

Ako dodal, chce sa stretnúť aj s poslancami hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Neverí, že všetkých 53 poslancov je spokojných s tým, ako Matovič vedie vládu. Zdôraznil, že sa plánuje spojiť s predsedom poslaneckého klubu Michalom Šipošom.

Ľudia podľa Sulíka nie sú slepí a vidia, že Matovič „ťahá dole vodou celú koalíciu“. „Nie je súčasťou riešenia, ale súčasťou problému,“ povedal Sulík. „OĽaNO by malo vygenerovať niekoho iného,“ doplnil s tým, že vidí vhodné mená aj medzi ľuďmi z OĽaNO. Konkrétneho meno nepovedal.