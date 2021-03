Matovič pokračuje v téme Sputnik a tvrdí, že by nikdy nedovolil, aby vakcínu vrátili Rusku

Vakcína Sputnik V sa nevráti naspäť do Ruska, ale ostane na Slovensku. Uviedol to vo svojom statuse na sociálnej sieti predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Dodal, že by nikdy nedovolil, aby vakcínu Rusku vrátili.

Podotkol, že aj keď je Slovensko pevnou súčasťou Európskej únie, nemôže odmietnuť záchranu ľudí vakcínou iba preto, lebo bola vyrobená v Rusku. Podľa Matoviča nastalo ticho potom, čo informoval o ponuke Rusov, ktorí by prijali zaslané vakcíny späť bez sankcií.

Ponuka, ktorá sa odmieta

Premiér ešte 4. marca informoval, že výrobca vakcíny Sputnik V ponúkol Slovensku zrušiť zmluvu na zabezpečenie dvoch miliónov vakcín. Ako vysvetlil, takúto ponuku dostal 3. marca vo večerných hodinách.

Výrobca vakcíny tak údajne urobil z dôvodu, že vakcína je na Slovensku predmetom nenávisti a koaliční partneri hrozia „až“ rozpadom vlády.

Výzva politikom aj médiám

„Osobne ich plne chápem, ak by som bol na ich mieste, tiež by mi bolo nepríjemné, ak by môj liek, ktorý zachraňuje životy, niekto zneužíval na politické zápasy. Tým dupľom, ak 40 iných krajín prosí o čím skoršie dodávky,“ dodal Matovič.

Zároveň vyzval politických kolegov, aby sa ešte vo štvrtok 4. marca vyjadrili. Vyzvú tiež smeroval nezávislým médiám, aby umožnili svojim čitateľom vyjadriť názor.