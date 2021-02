Matovič predstaví prísnejšie opatrenia proti koronavírusu. Majú platiť od 1. marca a ak nezaberú, zastaví sa aj výroba (naživo)

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by mal na tlačovej konferencii predstaviť nové opatrenia proti koronavírusu, o ktorých rokuje od 22. februára spolu s odborníkmi a vedcami.

Ako informuje Denník N, ak nové vládne opatrenia nezaberú do 21. marca, na Slovensku sa zastaví výroba a krajina sa zatvorí. Hlavným cieľom nových opatrení má byť minimalizovanie mobility obyvateľstva a čo najúčinnejšie zastavenie šírenia nákazy ochorenia COVID-19.

Nové opatrenia vlády by mali obsahovať napríklad aj zákaz návštevy prírody v inom okrese. Školy by boli otvorené pre deti ľudí, ktorí potrebujú nevyhnutne chodiť do práce, všeobecní lekári by dostali pokyny, ako sa starať o pacientov doma.

Pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou by platila povinnosť nosiť respirátory FFP2. Platil by tiež nočný zákaz vychádzania. Navrhované opatrenia by mali platiť od 1. do 21. marca.

Naživo: Tlačová konferencia o opatreniach proti koronavírusu