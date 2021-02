Koronavírus: Núdzový stav sa predĺžil o 40 dní, niektoré mestá už nepripravujú víkendové odberné miesta na testovanie (online)

Epidemická situácia sa na Slovensku postupne zhoršuje. Celá krajina je v čiernej farbe, v rámci regionálneho rozdelenia od 22. do 28. februára máme 19 čiernych okresov, 50 je bordových a zvyšných 10 okresov červených.

COVID automat – farby okresov podľa epidemickej situácie od 22. do 28. februára Čierne okresy na Slovensku (19) Partizánske, Ilava, Martin, Dunajská Streda, Galanta, Snina, Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Žiar nad Hronom, Detva, Zvolen Bordové okresy na Slovensku (50) Banská Bystrica, Brezno, Prievidza, Bratislava (I. – V.), Malacky, Senica, Pezinok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Humenné, Medzilaborce, Komárno, Košice (I. – IV.), Košice – okolie) Levice, Ružomberok, Turčianske Teplice, Michalovce, Sobrance, Nové Zámky, Kežmarok, Levoča, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Rimavská Sobota, Senica, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Myjava, Trenčín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Banská Štiavnica, Žarnovica, Bytča, Žilina, Krupina, Gelnica Červené okresy na Slovensku (10) Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poltár, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Sabinov, Stropkov

V rámci regionálneho rozdelenia sa však do čiernej farby od 1. marca zaradí 20 okresov, ďalších 53 bude bordových. Klesne aj počet okresov v svetločervenej farbe. Do tejto kategórie sa zaradí len šesť okresov Slovenska, v týždni od 22. do 28. februára ich je momentálne desať.

Od 17. februára sa sprísnil aj režim na hraniciach. Okrem iného sa zrušil zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72-hodinovým testom na koronavírus.

Reprodukčné číslo je aktuálne nad hodnou jedna. Mierne stúpa 14-dňová incidencia. Za posledných sedem dní u nás pribudlo 15 356 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré odhalili PCR testy (streda – 2438, utorok – 3547, pondelok – 1998, nedeľa – 649, sobota – 1686, piatok – 2705, štvrtok – 2333).

Pozvoľna rastú aj počty hospitalizovaných. Nemocnice majú k dispozícii stále menej voľných ventilovaných lôžok. Rovnako sa mierne zhoršuje sedemdňový priemer pozitívnych prípadov, a to práve pre rastúce reprodukčné číslo.

Pozitívnou správou však je, že mierne klesli priemerné denné úmrtia. Kým minulý týždeň Slovensko evidovalo priemerne 108 úmrtí v súvislosti s koronavírusom, tento počet aktuálne klesol na 98. Za posledný týždeň koronavírus na Slovensku zabil až 588 ľudí (streda – 84, utorok – 104, pondelok – 94, nedeľa – 72, sobota – 81, piatok – 74, štvrtok – 79).

Situáciu v súvislosti s koronavírusom sledujeme online (minúta po minúte) piatok 26. februára 12:20 Slovenská lekárska komora (SLK) priniesla päť návrhov opatrení. Ako uviedla manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská, komora sa ich rozhodla navrhnúť vzhľadom na vážnu pandemickú situáciu. Jej zástupcovia sú presvedčení, že celkovú situáciu môžu zlepšiť jasné, konkrétne a cielené organizačné opatrenia, ktoré dokážu odľahčiť zaťažený zdravotnícky systém. Okrem iného by sa mali podľa lekárskej komory uzavrieť vzdušné aj pozemné hranice. Navrhuje tiež zaviesť povinnú štátnu karanténu pre všetkých ľudí prichádzajúcich na Slovensko. Predísť by sa tak malo zavlečeniu nových mutácií koronavírusu na naše územie. Podľa SLK je tiež potrebné zabezpečiť zvýšenie dostupnosti v primárnej zdravotnej starostlivosti. Komora žiada kompetentných, aby znížili administratívnu záťaž lekárov vypisovaním potvrdení o práceneschopnosti pre tých, ktorí prišli do kontaktu s chorým a nemajú žiadne prejavy ochorenia. Pacienti a zamestnávatelia by mali byť tiež správne a rovnako informovaní, aby od lekárov nežiadali nepotrebné potvrdenia o prekonaní ochorenia. Komora tiež navrhuje zaobstaranie oxymetrov pre účely kontroly pacienta, liečeného v domácich podmienkach. Zintenzívniť by sa podľa komory malo tiež cielené PCR testovanie a opäť by sa mali dôsledne trasovať kontakty. „Umožniť štátnu karanténu všetkým pozitívne testovaným, ktorí o ňu prejavia záujem. Izolácia a kontrola pozitívne testovaných by mala byť samozrejmosťou. Je neprijateľný stav, že infikovaný pacient môže nakupovať v obchodoch. Okamžite zrušiť výnimku hlavného hygienika v tomto smere. Starostlivosť o osamelých COVID pacientov musí prevziať samospráva, prípadne štátna karanténa,“ vymenúva komora ďalšie návrhy. SLK tiež apeluje na dôslednú kontrolu protiepidemických opatrení. V rámci decentralizácie kompetencií v boji s pandémiou navrhuje zriadiť lokálne pandemické komisie až na miestnu úroveň. Poukazuje tiež na potrebu zabezpečenia dostatku všetkých dostupných vakcín na zrýchlenie očkovania, a to všetkými možnými prostriedkami. 11:43 Poslanci Národnej rady SR (NR SR) v piatok 83 hlasmi odsúhlasili predĺženie núdzového stavu. V predloženom materiáli sa uvádza, že epidemická situácia na Slovensku dáva poznať, že rozhodnutie vlády SR o opätovnom predĺžení núdzového stavu je nesvojvoľné, racionálne a dôvodné. Najdôležitejším opatrením naviazaným na núdzový stav je podľa materiálu zákaz vychádzania. „Ide o najúčinnejšie opatrenie pri kontrole prenosu nákazy ochorenia COVID-19, keďže ide o infekčnú chorobu. Toto opatrenie nám pomohlo znížiť reprodukčné číslo, ktoré bolo začiatkom decembra na hodnote 1,2 až 1,3 na hodnotu 0,9 v prvej polovici januára. Ide teda o veľmi účinný nástroj,” uvádza dokument. Vláda na rokovaní začiatkom februára rozhodla o tom, že núdzový stav sa od pondelka 8. februára predĺži o ďalších 40 dní. Kabinetu však podľa nedávno schválenej legislatívy musia tento krok ešte potvrdiť členovia zákonodarného zboru, a to do 20 dní od jeho predĺženia. 10:49 PCR testy odhalili za štvrtok na Slovensku ďalších 2 645 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá otestovali 12 065 vzoriek. Pribudlo ďalších 107 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň sa zároveň zvýšil, v nemocniciach leží o 42 ľudí viac. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo vyše 2 500 infikovaných, zvýšil sa aj počet pacientov v nemocniciach

10:05 Prešovský samosprávny kraj (PSK) otvorí v sobotu 27. februára veľkokapacitné očkovacie centrum na Baštovej ulici v Prešove. Zaočkovať chce 1 500 učiteľov. Pripravených bude desať tímov v zložení lekár a sestra. Celkovo je z ministerstva zdravotníctva zmluvne dohodnutých 1 500 vakcín od AstraZeneca. Tie majú poslúžiť na zaočkovanie učiteľov, ktorých zoznam zabezpečí ministerstvo školstva. Ako uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, v prípade nenaplnenia kapacity očkovacieho centra bude zoznam doplnený o náhradníkov z radov učiteľov, ale aj kritickej infraštruktúry. PSK zabezpečuje chod vakcinačného centra priestorovo, prevádzkovo aj materiálne. Pripraví teda administratívny tím, stravu, zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky, očkovacie vakcíny a očkovací software so zaškolením. Očkovanie bude prebiehať od 8:00 do 17:00 v oddelených kabínach. S očkovaním proti ochoreniu COVID-19 by mala župa pokračovať aj v ďalších veľkokapacitných očkovacích centrách zriadených v niekoľkých okresných mestách. A to pravdepodobne v Prešove, Poprade, Bardejove, Humennom a Starej Ľubovni. Očkovať by sa malo v marci aj v apríli. 09:25 Dva prístroje umelej pľúcnej ventilácie pomôžu v liečbe ochorenia COVID-19 v považskobystrickej nemocnici s poliklinikou. Ich kúpu za 52-tisíc eur zabezpečila mestská samospráva. „Situácia v nemocnici sa za posledný týždeň zhoršila. Kým minulú sobotu mali hospitalizovaných 108 pacientov na COVID lôžkach, dnes je ich 125. Vzhľadom k tomu, že ich stav je vážny a mnohí z nich potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu, mesto sa po dohode s riaditeľom nemocnice rozhodlo kúpiť pre nemocnicu dve takéto zariadenia najmodernejšieho typu,“ uviedla radnica na sociálnej sieti. Podľa primátora Karola Janasa je kúpa prístrojov dobrou a potrebnou investíciou. „Cesty a chodníky môžeme opraviť aj o dva roky, ale ľudské životy nám už nikto nevráti,“ zdôraznil Janas. 9:00 Vitajte pri sledovaní piatkového online prenosu aktuálnych informácii v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku.

štvrtok 25. februára 19:00 Online prenos minúta po minúte sme ukončili. Aktuálne informácie v súvislosti s koronavírusom vám prinesieme aj v piatok. 18:15 Nové prísnejšie obmedzenia v Českej republike nebudú známe skôr ako v piatok. Vláda totiž o nich rozhodne až po tom, keď bude poznať výsledok hlasovania poslancov o núdzovom stave. „Pripravujú sa riadne odôvodnené opatrenia. My o nich nemôžeme hlasovať, kým nepoznáme právny rámec,“ vyjadrila sa ministerka financií Alena Schillerová. 17:40 Čína vo štvrtok schválila ďalšie dve vakcíny proti koronavírusu pre širšie použitie. Tamojšie regulačné orgány podmienečne odobrili očkovaciu látku od štátnej spoločnosti Sinopharm a druhú od súkromnej firmy CanSino. 16:33 Slovensku prišli pomôcť lekári a sestry z Rumunska. V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave tak budú môcť rozšíriť kapacity o deväť intenzívnych lôžok. Ako na štvrtkovej tlačovej besede informoval štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Peter Stachura, zdravotníci budú v nemocnici pomáhať 21 dní. Stachura poukázal na to, že sa v nemocniciach míňajú lôžka pre najťažších pacientov, ktorí sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. „Mnohé nemocnice rátajú posledné lôžka hlavne na intenzívnej starostlivosti a rozhodujú sa, akého pacienta na tieto posledné lôžka dajú,“ uviedol s tým, že situácia je zvlášť náročná v regióne západného Slovenska. „O to som radšej, že sa nám podarilo aj s prostredníctvom Európskej komisie a mechanizmu civilnej ochrany požiadať krajiny Európskej únie, aby nám prišli pomôcť s odborníkmi, ktorých nevieme nahradiť,“ povedal štátny tajomník. „Nie ste v tom sami, lebo všetci bojujeme s týmto zákerným a krutým vírusom, ktorý nás tlačí na hranu,“ odkázala hlavné posolstvo tímu rumunských zdravotníkov veľvyslankyňa Rumunska na Slovensku Steluta Arhire. Rumunská strana podľa jej slov reagovala na túto výzvu bez váhania. „Som rád, že Európska komisia mohla sprostredkovať práve túto rumunskú pomoc,“ uzavrel zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR Radim Dvořák. Trenčiansky samosprávny kraj 15:41 V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) bolo k 21. februáru zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 takmer 52 percent stredoškolských pedagógov. Ako informovala Barbora Jánošková z tlačového oddelenia Úradu TSK, možnosť zaočkovať sa využili učitelia vo všetkých deviatich okresoch kraja. „Percentá zaočkovaných pedagógov v jednotlivých stredných školách v kraji sa líšia, možnosť dať sa zaočkovať však využili učitelia zo všetkých 38 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. Percentuálne najviac zaočkovaných pedagógov je na Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici, ale aj na gymnáziách v Trenčíne a Partizánskom,“ spresnila Jánošková. Ako uviedol riaditeľ Gymnázia v Partizánskom František Štetiar, ich učitelia využili možnosť prihlásenia sa do rôznych vakcinačných centier. „Podľa odozvy boli najviac spokojní v Trenčíne, kde neboli čakacie lehoty. Momentálne máme zaočkovaných takmer 80 percent pedagógov, ďalší čakajú na registráciu,“ skonštatoval Štetiar. Možnosť vakcinácie využila väčšina pedagogického zboru aj v Spojenej škole Púchov. „Z 36 pedagogických zamestnancov je zaočkovaných 75 percent, v najbližších dňoch sa pôjdu očkovať ešte siedmi a len dvaja pedagógovia váhajú. Ako učitelia sme boli pripravení nechať sa zaočkovať čo najskôr, pretože je to asi jediná cesta, ako dostať vyučovanie do normálu,“ podotkla riaditeľka školy Lenka Jancíková. 15:26 Americká farmaceutická spoločnosť Pfizer začala zisťovať vplyv tretej dávky vakcíny proti koronavírusu. Ako informovala vo štvrtok, je to súčasť stratégie na ochranu pred zmutovanými variantmi vírusu. Podľa zdravotníckych úradov prvá generácia vakcín stále chráni proti variantom, ktoré sa objavujú v rôznych častiach sveta. Výrobcovia sa však začínajú pripravovať na možnosť, že príde rezistentnejšia mutácia. Pfizer ponúkne tretiu dávku 144 dobrovoľníkom z radov tých, ktorí sa vlani zúčastnili na počiatočných fázach testovania v Spojených štátoch. Chcú tak zistiť, či dodatočná podporná dávka podaná po šiestich až dvanástich mesiacoch od prvých dvoch, dokáže rozbehnúť imunitný systém dostatočne na to, aby sa dokázal brániť proti zmutovanému vírusu. Pfizer spolu s nemeckým partnerom BioNTech zároveň upravujú recept svojej vakcíny. Spoločnosti rokujú s americkými a európskymi regulačnými úradmi o štúdii na evaluáciu vakcín upravených tak, aby lepšie pasovali na varianty, ako je napríklad ten objavený v Juhoafrickej republike. Podbrezová 14:59 Dve odberné miesta na antigénové testovanie ochorenia COVID-19 pripravila obec Podbrezová v okrese Brezno pre svojich obyvateľov. Ako samospráva informuje na svojej webovej stránke, v sobotu 27. februára sa môžu prísť záujemcovia otestovať od 8:00 do 18:00 do areálu bývalej materskej školy na ulici Kolkáreň 32/40 alebo do bývalého alokovaného pracoviska základnej školy Štiavnička 192/20. Počas minulej soboty 20. februára bolo na odbernom mieste Štiavnička otestovaných 412 ľudí, z toho boli štyria pozitívni. Na odbernom mieste Kolkáreň otestovali 362 ľudí a rovnako štyria boli pozitívni. Miera pozitivity v Podbrezovej tak predstavuje 1,03 percenta. Okres Brezno je v rámci vyhodnotenia COVID automatu zaradený do tretieho stupňa varovania. Podľa aktuálnych nariadení potrebujú obyvatelia v takomto okrese na výnimky zo zákazu vychádzania negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na COVID-19 nie starší ako sedem dní. Toto sa vzťahuje aj na cestu do a zo zamestnania. Žiar nad Hronom 14:30 Podľa informácií z matriky v Žiari nad Hronom zomrelo v tomto meste v januári 109 ľudí. Počet úmrtí sa podľa webovej stránky mesta zvýšil. Vyplýva to aj z porovnania s počtom všetkým úmrtí za posledné tri roky, keď priemerne v Žiari nad Hronom umrelo mesačne 33 ľudí. Príčinou je pravdepodobne pandémia ochorenia COVID-19, ktorá si na Slovensku vyžiadala k dnešnému dňu už 6 859 životov. Podľa záznamov matriky v okresnom meste v roku 2018 umrelo 398 ľudí (207 mužov a 191 žien), v roku 2019 to bolo 385 ľudí (204 mužov a 181 žien) a v roku 2020 evidovali v Žiari nad Hronom 386 úmrtí (198 mužov a 188 žien). „V priemere tak zomrie v meste 33 ľudí mesačne,“ konštatuje samospráva s tým, že za január 2021 umrelo už 109 ľudí, z ktorých bolo 61 mužov a 48 žien. Pod miestnu matriku patria aj obce Slaská, Ladomerská Vieska, Lovčica – Trubín, Lovča, Lutila, Stará Kremnička a Dolná Trnávka. „Spolu s mestom Žiar nad Hronom sú teda údaje nasledovné: v roku 2018 umrelo spolu 426 ľudí (221 mužov, 205 žien), v roku 2019 umrelo spolu 404 ľudí (214 mužov, 190 žien), v roku 2020 umrelo 415 ľudí (213 mužov, 202 žien),“ vypočítava radnica a dodáva, že za január 2021 umrelo v obvode spolu 112 ľudí, z toho 63 mužov a 49 žien. Poprad 14:21 Mesto Poprad aj počas nasledujúceho víkendu vytvorí tri odberné miesta na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v športovej hale Aréna. Určené budú pre obyvateľov s trvalým pobytom v Poprade, obyvateľov s dokladom o prechodnom pobyte v meste, ako aj obyvateľov z celého okresu. Odberné miesto číslo 3 bude slúžiť na otestovanie rodičov žiakov prvého stupňa základných škôl a detí materských škôl, ako aj zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti popradskej samosprávy. Všetky tri miesta budú otvorené v sobotu a nedeľu od 8:00 do 20:00, s prestávkou od 12:00 do 13:00. Mesto zároveň žiada obyvateľov, aby si testovanie nenechávali na poslednú chvíľu. Prednosť budú mať tehotné ženy a ľudia nad 70 rokov veku. Rovnako pripomenulo, že na území mesta je momentálne 16 mobilných odberných miest, na ktorých je možné otestovanie počas celého týždňa. Počas predošlého víkendu sa v Poprade prišlo otestovať 3 451 ľudí, z toho bolo 30 ľudí pozitívnych. Miera pozitivity je tak na úrovni 0,87 percenta. Popradský okres sa podľa COVID automatu nachádza v treťom stupni varovania, teda v bordovej farbe. 14:08 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) učiteľom dáva možnosť navýšiť si hlasové a dátové služby do 30. júna 2021. Informoval o tom odbor komunikácie rezortu školstva. Dodal, že čísla sa zbierajú na rovnakej webstránke, kde školy vypĺňajú COVID školský semafor. O aktiváciu hlasových a dátových služieb pre svojich učiteľov môžu riaditelia škôl požiadať po prihlásení sa svojim identifikátorom. Rezort poskytne neobmedzené volania a objem dát o veľkosti minimálne desiatich gigabajtov. Dáta môžu využiť učitelia základných a stredných škôl, ktorí učia online a nemajú inú možnosť internetového pripojenia. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) priblížil, že túto službu ponúkli ako bonus aj na jeseň 2020, kedy im ju operátori poskytli bezplatne. „Aktuálne prebehlo obstarávanie a naši učitelia môžu túto službu využívať opäť, ak zabezpečujú online vzdelávanie a potrebujú internetové pripojenie,“ vysvetlil. Odbor komunikácie doplnil, že spôsob navýšenia dátových a hlasových služieb závisí od technických možností jednotlivých operátorov. Traja operátori automaticky navyšujú dáta a volania k aktuálnemu paušálu používateľa a jeden nahrádza paušál novým s výraznou zľavou.

13:45 Na Slovensku bolo vo štvrtok 25. februára otvorených 2 657 škôl, z toho 1 131 materských, 1 217 základných a 309 stredných. Pre agentúru SITA to uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V porovnaní so stredou 24. februára sa počet otvorených škôl znížil o 42. V štatistike otvorených škôl sú zahrnuté aj tie, ktoré majú tento týždeň jarné prázdniny, keďže neboli uzavreté z dôvodu zmeny stavu epidemickej situácie. Jarné prázdniny majú momentálne žiaci v Košickom a Prešovskom kraji. Počty za jednotlivé typy škôl zahŕňajú aj špeciálne školy. Výučba sa obnovila celkovo v 10 554 triedach. Prezenčne sa tak učilo 182 863 žiakov. V materských školách bolo 48 288 detí, v základných školách 112 273 žiakov a na stredných školách 22 302 študentov. 13:21 Ministerstvo zdravotníctva SR na sociálnej sieti Facebook vysvetľuje, prečo nepribúdajú nové termíny na očkovanie.

12:58 Testy vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od firmy Pfizer v „reálnom svete“ potvrdili, že látka je veľmi účinná pri prevencii vážneho ochorenia alebo smrti. Štúdia na viac ako pol milióne ľudí to pritom potvrdila aj po jednej dávke. Výsledky, ktoré publikovali v stredu, vychádzajú z očkovacej kampane v Izraeli a silne ubezpečujú, že benefity preukázané v menšom, limitovanom testovaní pretrvali aj vtedy, keď vakcínu podali omnoho širšej populácii rôzneho veku a s rôznymi zdravotnými problémami. Vakcína bola na 92 % efektívna proti vážnej forme ochorenia po podaní dvoch dávok a na 62 % po jednej. Jej efektivitu pri predchádzaní úmrtiam odhadujú na 72 % po uplynutí dvoch až troch týždňov od podania prvej dávky, čo sa môže časom s budovaním imunity ešte zlepšiť. Javí sa tiež rovnako účinná medzi ľuďmi nad 70 rokov, ako medzi mladými. „Toto je nesmierne upokojujúce… lepšie, ako by som tipoval,“ skonštatoval v súvislosti s výsledkami doktor Gregory Poland z Mayo Clinic a za pravdu mu dal aj Buddy Creech z Vanderbiltovej univerzity. Ani jeden z nich sa nepodieľal na izraelskej štúdii, no obaja spolupracujú na iných projektoch s vakcínami proti koronavírusu. Obaja pritom podľa agentúry AP skonštatovali, že tieto zistenia v spojení s obmedzenými zásobami očkovacích látok by mohli podporiť úvahy o pozdržaní podania druhých dávok vakcíny, ako to skúšajú Briti, alebo podávaní len jednej dávky ľuďom, ktorí prekonali COVID-19, ako to robí Francúzsko. „Bol by som radšej, keby dostalo sto miliónov ľudí jednu dávku, ako 50 miliónov dve,“ uviedol Creech s tým, že výsledky z Izraela toto uvažovanie veľmi podporujú. Vakcínu, ktorú vyvinul Pfizer v spolupráci s nemeckým partnerom BioNTech, vo väčšine krajín podávajú vo dvoch dávkach s odstupom dvoch až troch týždňov. Výsledky štúdie, ktorú viedli výskumníci z Clalit Research Institute a Ben-Gurion University of the Negev v Izraeli spolu s americkou Harvardovou univerzitou, publikovali v New England Journal of Medicine. Nevenovali sa pritom bezpečnosti vakcíny, len jej účinnosti, no ako uvádza agentúra AP, v predchádzajúcom testovaní sa neukázali žiadne neočakávané problémy. Vedci porovnali takmer 600-tisíc ľudí starších ako 16 rokov, ktorí dostali vakcíny v decembri alebo januári, s rovnakým počtom ľudí podobného veku, pohlavia a zdravotného stavu, ktorí vakcínu nedostali. Nikto z účastníkov predtým nemal pozitívny test na koronavírus. Odhadli pritom, že vakcína je dva až tri týždne po podaní prvej dávky na 57 % efektívna v prevencii akýchkoľvek symptómov COVID-19 a na 94 % po týždni a viac od druhej dávky. Efektivita dosiahla 74 % po prvej dávke a 87 % po dvoch v prevencii hospitalizácie a 46 %, respektíve 92 % v prevencii infekcie. Redukcia infekcií pritom dáva nádej aj v súvislosti so zastavením šírenia vírusu, no tento typ štúdie to nedokáže potvrdiť. Počas výskumu zaznamenali 41 úmrtí súvisiacich s COVID-19, pričom 32 z nich bolo medzi ľuďmi, ktorí nedostali vakcínu. Celkovo sú tieto čísla podľa Polanda porovnateľné s 95-percentnou efektivitou dvoch dávok deklarovanou Pfizerom po klinických testoch. Priaznivé účinky už po jednej dávke tento týždeň naznačili aj dve britské štúdie, ktoré sa venovali vakcínam od Pfizeru a AstraZeneca. Bardejov 12:32 Mesto Bardejov zriadi v sobotu 27. februára tri odberové miesta určené na antigénové testovanie na COVID-19. Mestský krízový štáb o tom rozhodol v súvislosti s avizovaným opätovným návratom žiakov prvého stupňa základných škôl a detí materských škôl, ako aj študentov končiacich ročníkov stredných škôl do tried po jarných prázdninách od pondelka 1. marca. Ako informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, odberné miesta vytvoria v základných školách na sídlisku Poštárka, na Komenského ulici a na sídlisku Vinbarg. „V základnej škole na sídlisku Poštárka je testovanie voľné, bez možnosti elektronickej registrácie, na zvyšných dvoch odberných miestach sa na testovanie registrujte výlučne online prostredníctvom mestskej internetovej stránky,“ konkretizoval Hij. Odbery sa budú vykonávať od 8:00 do 20:00, pričom posledný odber je o 19:30. Prestávky sú naplánované medzi 10:00 až 10:15, 13:00 až 14:00 a 17:00 až 17:15. „Negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní je potrebný aj vzhľadom na prechod okresu Bardejov do bordovej zóny na COVID automate od budúceho týždňa,“ pripomenul Hij. Mesto preto zároveň svojich obyvateľov žiada, aby využili aj možnosť nechať sa otestovať v mobilných odberných miestach, ktoré nie sú zriadené samosprávou Bardejova. Poľsko 11:49 Poľsko zavedie od soboty 27. februára povinnú karanténu pre takmer všetkých cestujúcich zo Slovenska a Česka. Výnimku budú mať cestujúci, ktorí sa preukážu negatívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorý nesmie byť starší ako 48 hodín, alebo držitelia certifikátu o zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS). Medzi výnimkami by mali byť aj viaceré ďalšie skupiny osôb, vrátane cezhraničných pracovníkov a pendlerov. „Od soboty bude tiež v Poľsku zakázané nosiť plastové štíty alebo šatky ako náhradu za rúška či respirátory slúžiace na zakrývanie nosa a úst,“ upozornil Klus. Dodal, že o všetkých podrobnostiach bude Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informovať aj prostredníctvom svojej webovej stránky.

Galanta 11:35 Mesto Galanta neotvorí počas víkendu žiadne miesto na testovanie na ochorenie COVID-19. Podľa primátora Petra Pašku nie sú dostatočne využívané stále odberové miesta, ktorých je v meste šesť. „Cieľom tohto opatrenia je pomôcť využiť odberové miesta vytvorené Ministerstvom zdravotníctva SR a nahradiť tak nárazové víkendové testovanie, ktoré vyčerpáva najmä zdravotnícky personál a dobrovoľníkov,“ vysvetlil koniec víkendového testovania Paška. Minulý víkend bola miera pozitívnych testov v Galante 1,52 %. Väčšina zo šiestich stálych odberových miest v Galante je k dispozícii šesť dní v týždni, dve fungujú dokonca každý deň vrátane sobôt a nediel. Na štyroch miestach je možné objednať sa na presný čas. Okres Galanta je podľa regionálneho COVID automatu v štvrtom stupni varovania, teda v čiernej farbe. Ľudia z takto označených okresov potrebujú potvrdenie o negatívnom výsledku testu nie staršom ako sedem dní na cestu do práce aj na ďalšie aktivity. Martin 11:10 Počas stredajšej akcie zameranej na dodržiavanie platných opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 skontrolovali martinskí policajti 951 vozidiel a 1 037 osôb. Informovala o tom krajská polícia na sociálnej sieti. Policajti kontrolovali dodržiavanie opatrení na hraniciach Martinského okresu, keďže ten je zaradený do čierneho stupňa varovania. „Policajti zaznamenali dva prípady porušenia povinnosti nosenia rúška, ktoré boli vyriešené blokovou pokutou. Evidovali spolu 18 prípadov porušenia zákazu vychádzania, z ktorých 14 bolo riešených blokovou pokutou a štyri prípady boli postúpené na príslušný okresný úrad,“ uviedla polícia. Pri kontrole policajti zaznamenali aj 14 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. Dvanásť z nich vyriešili v blokovom konaní a prípady dvoch vodičov, z ktorých jeden mal pozitívnu dychovú skúšku na alkohol a druhý jazdil bez vodičského oprávnenia, postúpili na príslušný správny orgán.

10:56 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) dostal od kancelárky Angely Merkelovej ponuku na prevoz pacientov do Nemecka. Ako ďalej uviedol na sociálnej sieti Facebook, minulý týždeň tiež komunikoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen, témou boli vakcíny. „Na základe toho spustila Komisia tzv. SOS mechanizmus k zapožičaniu vakcín na preklenutie obdobia s veľmi nízkymi dodávkami. Odvtedy komunikujeme s členskými krajinami na viacerých úrovniach, vrátane lídrov. K vakcínam ale aj inej pomoci,“ uviedol predseda vlády. Dodávkami vakcín sa majú na videosummite zaoberať vo štvrtok poobede aj lídri únie.

Brezno 10:43 Vedenie mesta Brezna sa aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii rozhodlo vyhovieť požiadavkám obyvateľov a od budúceho týždňa čiastočne sprístupní pracoviská matriky a pokladne. Naliehavé prípady budú zamestnanci uvedených pracovísk vybavovať od 1. marca každý pondelok, utorok a stredu v čase od 8:00 do 11:00 za dodržania prísnych opatrení cez okná na nádvorí mestského úradu. Mesto na sociálnej sieti žiada návštevníkov, aby do areálu budovy mestského úradu vstupovali cez bránu od ulice ČSA. „Vzhľadom na aktuálne opatrenia je potrebné, aby sa občania preukázali certifikátom s negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starších ako sedem dní,“ upozorňuje samospráva s tým, že do priestorov môžu vstupovať len s rúškom a pred vstupom si musia dezinfikovať ruky. Okres Brezno je v rámci vyhodnotenia COVID automatu zaradený do tretieho stupňa varovania. Podľa aktuálnych nariadení potrebujú obyvatelia v takomto okrese na výnimky zo zákazu vychádzania negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na COVID-19 nie staršie ako sedem dní. Toto sa vzťahuje aj na cestu do a zo zamestnania. 10:33 Naživo: Tlačová konferencia strany Hlas-SD

10:18 Národná rada SR vo štvrtok pokračuje v programe 24. schôdze, poslanci majú rozhodnúť o predĺžení núdzového stavu.

10:06 Za stredu odhalili PCR testy ďalších 2 438 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá otestovali 10 958 vzoriek. Pribudlo ďalších 84 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň sa opäť znížil, v nemocniciach je o 63 ľudí menej.

Levoča 9:34 Mesto Levoča prerušilo prevádzku v jednej zo svojich materských škôl, dôvodom je karanténa jej zamestnancov v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami pre ochorenie COVID-19. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti. Zariadenie na Ulici Jána Francisciho je zatvorené od štvrtku 25: februára dňa do 9. marca. 9:13 Po rozbehnutí vakcinácie klesol v banskobystrickej nemocnici počet zamestnancov v karanténe o viac ako polovicu.

9:00 Vitajte pri sledovaní stredajšieho online prenosu aktuálnych informácii v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku.

streda 24. februára 19:00 Online prenos minúta po minúte sme ukončili. Aktuálne informácie v súvislosti s koronavírusom vám prinesieme aj vo štvrtok. 18:52 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) neuvažuje nad výmenou ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO). Povedal to po stretnutí s odborníkmi na Úrade vlády SR. Šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík (SaS) totiž počas dnešného rokovania vlády uviedol, že je ochotný stať sa ministrom zdravotníctva. V tejto súvislosti premiérovi navrhol, aby vymenil súčasného ministra zdravotníctva. „Opýtal som sa ho, či je to zlý vtip,“ reagoval na Sulíkov návrh Matovič. Podľa neho totiž nemá minister hospodárstva morálne právo Krajčího kritizovať. Zopakoval, že Sulík je zodpovedný „za tisícky mŕtvych“.

18:42 Parlament v stredu nebude hlasovať o predĺžení núdzového stavu. Do rozpravy je písomne prihlásených desať poslancov, po nej ešte dostanú možnosť prihlásiť sa ústne. Stredajší rokovací deň sa skončí o 19:00 a schôdza bude pokračovať vo štvrtok 25. februára o 10:00. Zákonodarcovia sa na tom dohodli na poslaneckom grémiu.

18:31 Zatvorené obchody, rúška, rozostupy a pravidelné testovanie. To všetko znášajú obyvatelia v mnohých krajinách s nádejou, že to prispeje k zlepšeniu pandémie koronavírusu. Aj keď WHO dáva krajinám odporúčania, ako s ňou bojovať, konkrétne opatrenia nastavuje každá vláda samostatne. V susednej Českej republike tento týždeň ústavný súd časť nariadení pre maloobchod a služby zrušil. Vláda ich totiž podľa súdu nezdôvodnila dostatočne.

18:12 Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP FDR) Banská Bystrica k strede 24. februára zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 už takmer 15-tisíc ľudí prvou dávkou a 7 500 druhou dávkou vakcíny. Ako informuje hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje, centrum zaočkovalo už 1 200 zamestnancov nemocnice, čo je polovica celkového počtu. Približne 800 zamestnancov prekonalo ochorenie COVID-19 a po uplynutí doby potrebnej na zotavenie plánujú podľa záujmu očkovanie aj týchto ľudí. „Dnes vieme zhodnotiť, že necelé dva mesiace po rozbehnutí vakcinácie máme o polovicu nižší počet nakazených zdravotníkov, ktorí nám chýbali v nemocnici na prelome rokov,“ konštatuje riaditeľka FNsP FDR Miriam Lapuníková. Nemocnici sa podarilo zabezpečiť očkovanie aj pre zamestnancov z iných ústavných a ambulantných nemocničných zariadení v Banskej Bystrici aj z okolia. Ide o 200 zamestnancov Stredoslovenského ústavu srdcovo cievnych chorôb, a.s., 200 zamestnancov Detskej fakultnej nemocnice Banská Bystrica, 120 zamestnancov Psychiatrickej nemocnice Kremnica, 160 zamestnancov dvoch banskobystrických súkromných zdravotníckych zariadení a tiež 150 zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica. Nemocnica očkovala aj zamestnancov zariadení sociálnych služieb, učiteľov a ďalšie skupiny v rámci jednotlivých fáz vakcinácie. Od 8. februára začala činnosť aj výjazdová očkovacia služba, ktorá očkuje klientov domovov sociálnych služieb priamo v zariadeniach. Aby očkovali efektívne a využili každú pripravenú vakcínu vedú v nemocnici zoznam náhradníkov. Keď sa v daný deň na očkovanie nedostaví objednaná osoba s COVIDpassom, volajú náhradníkov. Od začiatku februára do 19. februára takto zaočkovali 380 náhradníkov z nemocničného zoznamu. Išlo o ľudí aj pacientov nad 65 rokov veku, a tých, ktorí trpia chronickými ochoreniami. Zároveň sa do zoznamu môžu záujemcovia nahlasovať bez obmedzenia telefonicky. Centrum v banskobystrickej nemocnici bolo jedno z prvých v SR a od začiatku pristúpilo k vakcinácii ako najúčinnejšej ochrane proti COVID-19 s plným nasadením. „Očkujeme priorizované skupiny, seniorov, učiteľov, zamestnancov nemocnice aj klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Pre efektívnu vakcináciu využívame zoznam náhradníkov. Každý deň dokážeme zostaviť osem až 10 očkovacích tímov, ktoré zabezpečujú očkovanie v priestoroch nášho vzdelávacieho centra EDUKA, ale aj v rámci výjazdovej očkovacej služby,“ priblížila koordinátorka vakcinačného centra Martina Flašková. 17:45 Časti zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) sa posunie splatnosť sociálnych odvodov za február z marca na koniec júna tohto roka. V stredu o tom rozhodla vláda. Týka sa to zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent.

17:24 Očkovanie v januári podstúpilo viac ako 65-tisíc poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Ako informoval hovorca poisťovne Matej Neumann, prvou dávkou vakcíny sa do konca minulého mesiaca zaočkovalo takmer 63-tisíc poistencov, druhou dávkou viac ako 2 300. Najväčší podiel zaočkovaných poistencov štátnej poisťovne bol v Žilinskom kraji, nasleduje Bratislavský a Banskobystrický kraj. Naopak, najmenej vakcín bolo podaných v Trenčianskom a Košickom kraji. Doteraz bolo zaočkovaných výrazne viac žien ako mužov, a to v pomere 67 % a 33 %. VšZP v tlačovej správe pripomenula, že kolektívna imunita je jedinou schodnou cestou na zastavenie šírenia ochorenia. Na jej vybudovanie je potrebné zaočkovať minimálne 70 až 75 % populácie. „V súčasnej dobe sa však množia rôzne konšpiračné teórie, ktoré spochybňujú očkovanie. Aj preto podporujeme iniciatívu Ministerstva zdravotníctva SR Vakcína je sloboda a informačnú kampaň Zaočkujem sa,“ konštatoval generálny riaditeľ štátnej poisťovne Richard Strapko. Ako dodal, na týchto kampaňových stránkach sú dostupné relevantné odpovede na najčastejšie otázky, ktoré ľuďom pomôžu zorientovať sa, aby sa nestali obeťami dezinformácií. „Tento projekt vznikol s cieľom pravdivo informovať a ukázať, že ak sa vakcíny neboja vedci, zdravotníci alebo verejnosť ako taká, nemáme sa čoho báť ani my. Na našej stránke stretnete odborníkov aj obyčajných ľudí, ktorí si uvedomujú, že iba očkovanie je cesta k životu bez COVID-19,“ uzavrel spoluzakladateľ a koordinátor iniciatívy Zaočkujem sa Dennis Fino. 17:13 Po tom, ako sa nový koronavírus začal šíriť po celom svete, sa odborníci začali obávať jeho ďalších mutácií. Po čase sa ukázalo, že sa báli oprávnene.

17:07 Summit troch najvyšších ústavných činiteľov bol tento týždeň zrejme najdôležitejším politickým stretnutím začínajúceho roka 2021.

17:00 Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová uviedla, že ich strana ponúkla premiérovi prebratie zodpovednosti za rezort zdravotníctva nie politickým nominantom ale odborníkom už na jeseň, keď sa situácia zhoršovala. „Náš návrh odmietol,“ povedala Remišová. Zároveň dodala, že o personálnych zmenách medzi lídrami koalície by sa malo diskutovať za zatvorenými dverami a nie cez médiá.

16:38 Ministerstvo hospodárstva SR schválilo podnikateľom zasiahnutým druhou vlnou pandémie 9 127 žiadostí o pomoc s nájomným a vyplatilo viac ako 13 mil. eur. Ako informuje rezort, ak je žiadosť správne vyplnená, peniaze odchádzajú podnikateľom v priemere do piatich dní od jej podania. „Najviac žiadostí na nájomné prichádza z oblasti gastra či fitnescentier,“ doplnil minister hospodárstva Richard Sulík. Nárok na dotácie v druhej vlne majú nielen podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky z dôvodu zákazu vychádzania. Žiadať teda môžu aj tí, ktorí síce mali otvorené, no zákazníci sa do ich prevádzok nemohli dostať. Podnikatelia môžu o dotácie žiadať do 31. marca 2021. V rámci prvej vlny ministerstvo hospodárstva vyhovelo 19 359 žiadostiam a vyplatilo takmer 40 mil. eur.

16:21 Vakcína od firmy Johnson & Johnson (J&J) účinkuje proti ochoreniu COVID-19 už po jednej dávke. Oznámil to v stredu americký federálny Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA). Vakcína je pri miernom až vážnom priebehu choroby efektívna celkovo na zhruba 66 percent. Správou sa bude v piatok zaoberať expertný panel FDA, ktorý by mal v najbližších dňoch rozhodnúť, či odporučí vakcínu. Kladné rozhodnutie by nemalo výraznejšie ovplyvniť celkovú dostupnosť vakcín, keďže výrobca bude v prvom týždni po prípadnom schválení schopný dodať iba niekoľko miliónov dávok. Spoločnosť testovala jednodávkovú vakcínu na 44-tisíc ľuďoch v USA, Latinskej Amerike a Južnej Afrike. Najlepšie výsledky zaznamenali v USA, kde bola vakcína pri miernom až vážnom priebehu choroby efektívna na 72 percent. V Latinskej Amerike to bolo 66 percent a v Juhoafrickej republike 57 percent. Efektivita pri potláčaní najhorších symptómov ochorenia bola podľa štúdie vo všetkých krajinách vysoká a po 28 dňoch od podania vakcíny sa neobjavil žiaden prípad úmrtia ani hospitalizácie. 15:54 K strede 24. februára bolo na Slovensku otvorených 2 699 škôl, z toho 1 150 materských, 1 237 základných a 312 stredných. Pre agentúru SITA to uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V porovnaní s utorkom 23. februára sa počet otvorených škôl znížil o 66. V štatistike otvorených škôl sú zahrnuté aj tie, ktoré majú tento týždeň jarné prázdniny, keďže neboli uzavreté z dôvodu zmeny stavu epidemickej situácie. Jarné prázdniny majú momentálne žiaci v Košickom a Prešovskom kraji. Počty za jednotlivé typy škôl zahŕňajú aj špeciálne školy. Výučba sa obnovila celkovo v 10 581 triedach. Avšak v porovnaní s utorkom 23. februára je to o takmer 60 tried viac. Počet žiakov, ktorí sa učia prezenčne, sa dnes zvýšil o takmer 880, celkovo ich bolo 183 690. V materských školách bolo 48 610 detí, v základných školách 112 695 žiakov a na stredných školách 22 385 študentov. 15:36 Underground si žije vlastným životom, ekonomika funguje v čiernej zóne a aj toto môže byt jeden z dôvodov, prečo sa nákaza napriek opatreniam šíri. Obavam sa, že ľudia sa začínajú viac ako COVIDU báť chudoby. Píše europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti Facebook.

14:46 V slovenskom lockdowne zavedenom v januári nie je viac ako 2 milióny ľudí, a to napriek takmer dva mesiace starým upozorneniam inštitútu IstroAnalytica. Inštitút to konštatoval v stredu na základe dostupných údajov zo Štatistického úradu SR s tým, že od januára nenastalo racionálne sprísnenie opatrení na zaedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Iba v práci sa naďalej stretáva vyše 700-tisíc ľudí, pričom zamestnanci sa napríklad po príchode na pracovisko spolu prezliekajú v šatniach, využívajú počas dňa spoločné toalety, spoločne sa stravujú a po spoločne odpracovanej zmene následne spolu opäť cestujú domov. Ide o zamestnancov pracujúcich v relevantných priemyselných odvetviach s výnimkou administratívnych pracovníkov.

14:28 Prvý balík testov na COVID-19 na kloktanie pre základné školy objedná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) až po zistení ich záujmu. Išlo by o 20-tisíc kusov kloktacích testov. Po rokovaní vlády to uviedol šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS). Dodal, že finálne dáta by mali mať k dispozícii do konca tohto týždňa. Verí, že koncom budúceho týždňa budú môcť testy distribuovať do škôl. Ministerstvo školstva má v stredu 24. februára uzavrieť zmluvu so štyrmi inštitúciami na dodanie kloktacích testov. Vyplýva to z oznámenia o použití priameho rokovacieho konania v dôsledku mimoriadnej udalosti zverejnenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ide o spoločnosti Cytopathos, Klinická Biochémia, Unilabs Slovensko a Unipharma – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Celkovú hodnotu obstarávania služieb ministerstvo vyčíslilo na 18,7 milióna eur bez DPH. Od poskytovateľov ministerstvo vyžaduje služby otestovania a vyhodnotenia biologickej vzorky žiakov a zamestnancov škôl cez odberový systém na princípe výplachu ústnej dutiny kloktaním. Následne by takto získaná vzorka mala prejsť RT – PCR testom. „Služba zahŕňa dodanie testovacích sád do určených miest, zaučenie používateľov na realizáciu samosteru, identifikáciu vzoriek, zber a vyhodnotenie vzoriek na báze poolovania vrátane pretestovania v prípade potvrdenej pozitivity,“ priblížilo ministerstvo. Vláda schválila testovanie v školách kloktaním 13. januára. Celkové náklady boli v tejto súvislosti vyčíslené na viac ako 22,4 milióna eur. Testovanie by sa týkalo iba žiakov druhého stupňa a učiteľov základných škôl. Na jedno kolo pretestovania potrebuje MŠVVaŠ SR približne 440-tisíc súprav, na tri kolá teda 1 020 000 testovacích kitov. 14:11 Poslanci parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) podporia predĺženie núdzového stavu. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Doplnila, že sa v klube stotožňujú s názorom, že pandemická situácia je kritická. Parlament má na dnešnej 24. schôdzi odsúhlasiť vládou schválené predĺženie núdzového stavu. „Súhlasíme s vládou, že opätovné predĺženie núdzového stavu je legitímnym a nevyhnutným krokom,” uviedla Zemanová. Poslanecký klub SaS podľa nej žiadal o doplnenie informácií k núdzovému stavu a ministerstvá ich doplnili. „Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo materiál a doručilo ho do národnej rady. Tým boli schválené aj podmienky poslaneckého klubu SaS,“ dodala. Vzhľadom na program 24. schôdze a počet písomne prihlásených poslancov do rozpravy k predĺženiu núdzového stavu si Zemanová osobne myslí, že hlasovanie o ňom bude až vo štvrtok 25. februára. 14:00 Zaregistrovaním ruskej vakcíny v Európskej liekovej agentúre by sa otvorili Rusku nové trhy. Aj to je dôvod, prečo si dať Sputnik V zaregistrovať. Na stredajšom tlačovom brífingu Kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku to uviedol predseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí). Doplnil, že je potrebné pýtať sa Ruska, prečo tak stále neurobilo. Dodal, že nerozumie, prečo Rusko v súvislosti s vakcínou Sputnik V nekoná. Ako ďalej zdôraznil, je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa na Slovensko dostali bezpečné vakcíny v maximálnom možnom množstve. „Rusko tú vakcínu nerozdáva zadarmo, Rusko Sputnik predáva. Nemám s tým problém, kupujme čokoľvek, čo je k dispozícii a je bezpečné,“ skonštatoval Valášek. Doplnil, že to, čo by sa malo tiež robiť, je pracovať či s nemeckou kancelárkou alebo s francúzskym prezidentom, s ľuďmi, ktorí „majú väčší vplyv na zmýšľanie Moskvy ako my“. Zároveň pracovať na tom, aby Rusko nezaháľalo s podaním žiadosti o autorizáciu od Európskej liekovej agentúry. „V momente, keď je na trhu ďalšia bezpečná vakcína, idú akékoľvek politické rozdiely bokom a má byť podaná. To je aj pozícia strany Za ľudí,” doplnil Valášek.

13:49 Úplné zatvorenie hraníc Slovenskej republiky by malo obrovské dopady. Po stredajšom rokovaní vlády to skonštatoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Myšlienka úplného zatvorenia hraníc vzišla z prostredia odborníkov, ktorí sa stretli v utorok 23. februára s predsedom vlády Igorom Matovičom (OĽaNO) za účelom riešenia situácie v súvislosti s koronavírusom. „Predstavte si, že zavriete úplne hranica a tie fabriky, ktoré existujú na Slovensku, a ktoré držia našu ekonomiku naozaj nad vodou, tak tie v tom procese včasnej dodávky náhradných dielov jednoducho nebudú mať materiál a nebudú môcť dodávať,“ uviedol minister s tým, že toto by mohlo mať za následok prepúšťanie aj zatváranie podnikov. Na druhej strane poukázal Naď na príklad Nemecka, ktoré na hraniciach zaviedlo prísne pravidlá, a to napriek nariadeniam Európskej únie (EÚ). „O tomto debata bola, každý má o tom svoju pravdu, lebo každý zastupuje svoj rezort a každý vidí, že to bude mať dopad či už taký, alebo taký,“ skonštatoval. Minister Naď si zároveň myslí, že kontroly dodržiavania opatrení na Slovensku fungujú. Problémom však podľa neho je možnosť obchádzania pravidiel legálnou cestou ako napríklad v prípade kúpeľných zariadení, keď lekári vo veľkom vydávajú ľuďom potvrdenia o nutnosti liečby. „Ten počet podvádzajúcich je tak veľmi veľký, že to nie je jednoduché zachytiť,“ dodal. 13:39 Prípadné zatváranie hraníc je potrebné prediskutovať s okolitými krajinami. Na stredajšej tlačovej konferencii po rokovaní vlády to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). „Slovensko je súčasťou Európskej únie, preto musia byť podobné rozhodnutia prijaté na tejto úrovni,“ dodal Mikulec. 13:27 Ak padne rýchlo jasné rozhodnutie, nová aplikácia na e-karanténu by mohla byť spojazdnená do konca apríla. Ako povedal minister hospodárstva Richard Sulík, dnešné rokovanie vlády pritom k tejto téme konečné stanovisko nezaujalo. „Premiér opustil rokovanie,“ objasnil. Ostatní členovia vlády projekt podporili, podľa Sulíka však musí ísť konečné rozhodnutie z najvyššieho miesta. Minister pritom ako zásadný problém označil fakt, že v súčasnosti prijímame opatrenia pre všetkých. „Myslím, že ďaleko chytrejšie by bolo koncentrovať sa na tých, ktorí su pozitívni,“ priblížil. Aplikácia by mala byť primárne určená pre tých, ktorí prechádzajú hranice a na pozitívne testovaných doma. Úplné zatvorenie hraníc by podľa Sulíka napáchalo obrovské ekonomické škody.

13:15 Naživo: Schôdza parlamentu, na ktorej poslanci rozhodnú, či sa na Slovensku predĺži núdzový stav.

13:10 Naživo: Tlačová konferencia po stredajšom rokovaní vlády.

12:58 Štát upustí od vyrubenia úroku z omeškania s platením dane, uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, či prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak lehota na splnenie týchto povinností uplynula na konci minulého roka. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré v stredu schválil vládny kabinet. Pokutu tiež daňovník nedostane za nepodanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti v ustanovenej lehote. Podmienkou je, aby si daňový subjekt tieto povinnosti splnil do 30. júna tohto roka. Daňovému subjektu štát nevyrubí úrok za nezaplatenie alebo neodvedenie dane, rozdielu dane alebo preddavku na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, pokiaľ ich daňovník zaplatí v náhradnej lehote najneskôr do 30. júna tohto roka. „Ak by bol daňovému subjektu do tohto dátumu povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, úrok, ktorý by sa mu mal vyrubiť do dňa ich povolenia, sa taktiež neuloží,“ uvádza rezort financií. Ak však daňový subjekt poruší podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane splátkach, bude sa postupovať štandardne podľa daňového poriadku. Daňový subjekt tiež nedostane pokutu za to, že uviedol v daňovom priznaní k dani z príjmov preplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní k dani z príjmov uviesť. Nariadenie sa nevzťahuje na úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky za obdobie povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach a taktiež na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 12:51 Minister hospodárstva Richard Sulík ponúka svoje služby premiérovi a je ochotný prevziať komplikovaný zdravotnícky rezort.

12:34 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo takmer 27-tisíc nových termínov na očkovanie pre učiteľov. Po rokovaní vlády to uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS). V prípade nesieťových škôl vníma minister ako problém chýbajúcu databázu, ktorú by vedeli poskytnúť Národnému centru zdravotníckych informácií na overenie zamestnancov. „Diskutujeme s pánom ministrom (zdravotníctva, pozn. agentúry SITA), že by sme išli cez možné čestné prehlásenie a doklad o zamestnanosti v danej škole. To by bolo v nasledujúcich týždňoch,“ povedal Gröhling. Do utorka 23. februára bolo zaočkovaných 35 526 učiteľov. Do 55 rokov ich bolo 26-tisíc a nad 56 rokov bolo zaočkovaných viac ako deväťtisíc učiteľov.

12:24 Od začiatku budúceho roka sa na Slovensku zavedie tzv. trvalý kurzarbeit. Vyplýva to z návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý v stredu schválila vláda. Štát bude cez úrady práce vyplácať zamestnancovi náhradu mzdy alebo platu v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu. Hoci ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhovalo do tohto systému zahrnúť aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), trvalý kurzarbeit bude nakoniec určený len pre zamestnancov a zamestnávateľov.

12:13 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo opravené výkazy k čerpaniu príspevkov na udržanie zamestnanosti za január tohto roka. Nezrovnalosti, ktoré vznikli v súvislosti s priemerným hodinovým zárobkom v rámci opatrenia 1 a 3A, rezort práce v nových výkazoch odstránil. Žiadatelia, ktorí už využili výkazy za január zverejnené do 23. februára tohto roka (vrátane), môžu požiadať od 24. februára o opravu vyplnením a zaslaním príslušného výkazu. Ministerstvo práce a sociálnych vecí o tom informovalo v tlačovej správe. „Mrzí nás vznik nezrovnalosti v priebehu implementácie úprav vo výkazoch pre zamestnávateľov. Naďalej pracujeme na optimalizácii všetkých krokov s cieľom, aby bola ‚Prvá pomoc‘ vyplácaná v súlade s pravidlami a čo najrýchlejšie,“ uviedlo ministerstvo práce. Upravený výkaz pre opatrenia 1 a 3A za január tohto roka je už dostupný pre žiadateľov na stránke www.pomahameludom.sk. „Technická náročnosť úpravy si vyžiadala adekvátny čas. MPSVR SR koordinovalo aktivity a procesy tak, aby zamestnávatelia mohli požiadať o príspevok čo najskôr,“ tvrdí rezort. Úprava výkazov sa týka časti zamestnancov s priemerným hodinovým zárobkom nižším ako 4,475 eura. Zamestnávatelia, ktorí uviedli vo výkaze za január najmenej jedného takéhoto zamestnanca, môžu do konca marca tohto roka vyplniť a poslať opravené výkazy. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozdiel doplatí. Žiadosti a výkazy za november a december minulého roka môžu žiadatelia podávať do 28. februára tohto roka. 12:04 Najdôležitejších pracovníkov kritickej infraštruktúry začínajú očkovať proti ochoreniu COVID-19. Rezort hospodárstva zostavil zoznam približne 6000 najkľúčovejších zamestnancov kritickej infraštruktúry a vybraných subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorých sa bude očkovanie týkať. Z oblasti energetiky ide najmä o zamestnancov spoločností, ktoré zabezpečujú prenos a distribúciu energií. „Tieto potrebujú na bežný chod nielen domácnosti, ale aj priemysel či nemocnice – napríklad aj na pohon pľúcnych ventilácií, svietenie a kúrenie v priestoroch, kde sa očkuje,“ vysvetlil dôležitosť očkovania pracovníkov kritickej infraštruktúry štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. Štátny tajomník ubezpečil, že dodávky strategických komodít nie sú nateraz pre pandémiu obmedzené ani ohrozené. „Viaceré zo spoločností však hlásia rapídny nárast chorobnosti, v niektorých je situácia veľmi kritická. Treba si uvedomiť, že očkovanie kľúčových zamestnancov nie je dôležité pre nich, ale naopak, pre nás. Očkovaní budú preto, aby mohli nastúpiť do práce, ktorej výkon potrebuje každý jeden z nás, každý deň,“ konštatoval Galek. 11:55 Bez núdzového stavu by vláda podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) stratila mandát k tomu, aby mohla zavádzať opatrenia, ktoré považuje za dôležité na boj s pandémiou koronavírusu.

11:33 Vláda v stredu schválila nové rozdelenie okresov podľa epidemickej situácie. Aktualizovanú mapu okresov predstavil minister zdravotníctva Marek Krajčí na svojej utorňajšej tlačovej konferencii, platiť bude od 1. marca. Štvrtý stupeň varovania bude po novom platiť pre 20 okresov. Medzi čierne okresy budú patriť Bánovce nad Bebravou, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Revúca, Rožňava, Šaľa, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen. Do bordovej farby, teda tretieho stupňa varovania, sa zaradí 53 okresov. Svetločervenú farbu v rámci regionálneho rozdelenia bude mať len šesť okresov Slovenska, minulý týždeň ich bolo desať. Od začiatku marca budú v druhom stupni varovania okresy Kežmarok, Námestovo, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Tvrdošín. Minister zdravotníctva v utorok informoval o zhoršujúcej sa epidemickej situácii. Reprodukčné číslo je aktuálne nad hodnou jedna. Mierne stúpa 14-dňová incidencia, pozvoľna rastú aj počty hospitalizovaných. Nemocnice majú k dispozícii stále menej voľných ventilovaných lôžok. Rovnako sa mierne zhoršuje sedemdňový priemer pozitívnych prípadov, a to práve pre rastúce reprodukčné číslo. Pozitívnou správou však je, že mierne klesli priemerné denné úmrtia. Kým minulý týždeň Slovensko evidovalo priemerne 108 úmrtí v súvislosti s koronavírusom, tento počet aktuálne klesol na 98.

11:21 Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) predpokladá, že poslanci parlamentu za hnutie Sme rodina, ktorí nemusia byť v karanténe, podporia predĺženie núdzového stavu. Povedal to v stredu počas rokovania vlády. Parlament má dnes na 24. schôdzi odsúhlasiť vládou schválené predĺženie núdzového stavu. Vláda podľa Krajniaka schválila po spolupráci všetkých rezortov na návrh ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) materiál k núdzovému stavu, ktorý hovorí o dôvodoch jeho predĺženia. „Boli tam zapracované aj naše pripomienky, alebo mnohé otázky, ktoré naši poslanci kládli, tak odpovede tam sú. Každý poslanec to dnes dostane ako podklad k rokovaniu,“ doplnil. 10:59 Hoax o vakcíne AstraZeneca zdieľali tisíce ľudí. „Hoaxeri sa o tejto supertajnej informácii dočítali priamo na ‚fľaštičke lieku‘,“ uvádza polícia s tým, že vysvetlenie ponúka portál AFP Fakty.

10:45 Poslanci parlamentu majú v stredu na 24. schôdzi rozhodnúť o predĺžení núdzového stavu. Začiatok schôdze je naplánovaný na 13.00.

Trnava 10:38 Mesto Trnava otvorí počas víkendu opäť 16 odberových miest na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19. Sedem z nich bude určených pre ľudí, ktorí sa vopred objednajú na presný čas cez aplikáciu TrustOne, deväť ďalších odberových miest bude k dispozícii bez objednania. Umiestnené budú na rovnakých miestach ako pred týždňom, v sobotu aj v nedeľu budú otvorené od 8:00 do 18:00. Počas doterajších piatich kôl testovania v Trnave klesol podiel pozitívnych testov z 1,27 percenta v januári na 0,59 percenta z ostatného víkendu. Okres Trnava je podľa regionálneho COVID automatu naďalej čierny, ľudia potrebujú na cestu do zamestnania a zo zamestnania najviac sedem dní starý výsledok testu. V siedmich odberových miestach zriadených mestom je možné objednať sa na testovanie prostredníctvom aplikácie TrustOne. Tá umožňuje zaregistrovať si údaje o sebe vopred a skrátiť tak administratívne úkony na odberovom mieste, okrem toho nie je v takomto prípade potrebné čakať na papierový certifikát, výsledok testu príde cez aplikáciu. Okrem víkendových miest na testovanie zriadených mestom je v Trnave k dispozícii sedem stálych odberových miest, ktoré prevádzkujú zmluvní partneri ministerstva zdravotníctva. Otvorené sú od pondelka do soboty. Prešov 10:27 Mesto Prešov už neplánuje ďalšie víkendové testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19 vo svojej réžii. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, rozhodlo sa tak vzhľadom na to, že súčasná kapacita súkromných odberových miest na území Prešova je podľa radnice dostatočná. „V meste Prešov je pre občanov momentálne otvorených niekoľko súkromných odberových miest pre testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19,“ vysvetlil hovorca s tým, že zoznam odberových miest je uvedený na webovej stránke mesta a radnica ho bude priebežne aktualizovať. Mesto Prešov zrealizovalo posledné antigénové testovanie prostredníctvom vlastných odberových miest v sobotu 20. februára. K dispozícii bolo šesť miest na základných školách, na každom fungovali dva odberné tímy. Pozitivita dosiahla 0,56 percenta. „Po ukončení všetkých činností súvisiacich s organizáciou testovania sa môže mesto Prešov naplno sústrediť na úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona,“ dodal Tomek. 10:08 Za utorok pribudlo na Slovensku ďalších 3547 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá urobili 15 160 PCR testov. O 104 sa zvýšil počet úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň klesol, v nemocniciach je o 81 pacientov menej.

9:50 Sedem z ôsmich krajských slovenských miest okrem Nitry je na 4-násobku Nemecka a boli by v top 25 zo 430 nemeckých okresov. Upozornili Dáta bez pátosu na sociálnej sieti Facebook.

Skalica 9:38 Mesto Skalica pozastavilo distribúciu respirátorov, ktoré boli určené pre školy a zariadenia pre seniorov. Respirátory s značením KN 95/FFP2 by mali vyhovovať príslušnej európskej norme. „Respirátory však neboli označené zreteľnými údajmi, ktoré sú predpísané Slovenskou obchodnou inšpekciou. V záujme zodpovedného prístupu bude tovar postúpený na reklamáciu,“ informuje skalická radnica na sociálnej sieti. Seniorom, školám a zariadeniu pre seniorov, ktoré už respirátory dostali, dodá samospráva nové. Skalica kúpila 15-tisíc respirátorov s cenou približne 52 centov za kus. „Mesto týmto dáva príklad aj ďalším zamestnávateľom, ktorí by najmä v tomto období mali zabezpečiť zvýšenú ochranu svojich zamestnancov,“ pochválila sa samospráva po ich nákupe. Respirátory určené predovšetkým seniorom nakupujú aj ďalšie mestá a obce v kraji, niektoré rozdávajú ohrozeným skupinám aj rôzne výživové doplnky. 9:24 Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) navrhne diskusiu o zmene očkovacej stratégie. Touto témou sa chce zaoberať na stredajšom rokovaní vlády. Poukázala na štúdie zo zahraničia, ktoré hovoria o tom, že vakcína AstraZeneca je účinná aj na vyššie vekové skupiny. Na Slovensku sa pritom touto vakcínou očkujú len osoby do 55 rokov. Nakoľko sa nemocnice začínajú plniť aj 55 až 60 ročnými pacientmi, očkovať by sa mali podľa ministerky aj starší pacienti, a to pred kritickou infraštruktúrou. Remišová tiež pripomenula nedávnu štúdiu o účinnosti tejto vakcíny, podľa ktorej je druhá dávka účinnejšia s určitým odkladom. „Ak by sme postupovali spôsobom, ako vo Veľkej Británii, to znamená, že by sme všetkých zaočkovali prvou dávkou a druhú dávku by dostali po 12 týždňoch, mohli by sme mať zaočkované oveľa väčšie percento populácie,“ povedala ministerka pred rokovaním vlády. Doplnila, že niektoré vedecké štúdie hovoria o tom, že prvá dávka AstraZenecy je o niečo účinnejšia ako prvá dávka inej vakcíny. Ministerka Remišová tiež ocenila rozhodnutie premiéra Igora Matoviča, ktorý si na diskusiu zavolal aj tých vedcov, ktorí sú voči vláde dlhodobo kritickí. V manažmente pandémie považuje za veľmi dôležité vypočuť si aj kritické hlasy a nastaviť pravidlá tak, aby fungovali.

9:12 Na vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 sa môžu prihlásiť už aj pedagogickí zamestnanci do 55 rokov vrátane tých zo základných umeleckých škôl, centier voľného času a jazykových škôl. V pondelok 23. februára boli zverejnené termíny na očkovanie ďalších 26 922 pedagogických zamestnancov. V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od 27. februára do 5. marca sú zverejnené termíny v očkovacích centrách v Banskej Bystrici, Bardejove, Bojniciach, Bratislave, Brezne, Dunajskej Lužnej, Dunajskej Strede, Galante, Humennom, Ilave, Komárne, Košiciach, Leviciach, Michalovciach, Myjave, Partizánskom, Považskej Bystrici, Prešove, Rimavskej Sobote, Rožňave, Snine, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni, Svidníku, Topoľčanoch, Trebišove, Trnave, Trstenej, Vranove nad Topľou, Žiari nad Hronom a Žiline. „Súčasná fáza by mala trvať najbližší týždeň. V tejto chvíli už v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR intenzívne pracujeme na tom, aby sa zoznam oprávnených osôb rozšíril aj o odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení,“ priblížil rezort školstva. Termíny na očkovanie pedagogických zamestnancov nad 56 rokov v najbližších dňoch zatiaľ nie sú k dispozícii. Ministerstvo zdravotníctva totiž čaká na dodávky vakcín.

9:06 Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) sú za sprísňovanie režimu na hraniciach. Uviedli to pred dnešným rokovaním vlády. Šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) pred schôdzou povedal, že nevidí diplomatický problém v sprísňovaní režimu na hraniciach, keďže k rovnakému kroku pristupujú aj ostatné krajiny. Nepovažuje to ani za diplomatickú otázku, pretože opatrenia sú prijímané na základe epidemickej situácie. Remišová podotkla že sprísnenie režimu na hraniciach víta. „Toto bol návrh, o ktorom sme konzistentne hovorili. Aj vzhľadom na to, že v okolitých krajinách je aj juhoafrická mutácia koronavírusu, pred ktorou by sme sa mali chrániť,“ doplnila vicepremiérka. Minister Krajniak je za čo najprísnejšie obmedzenie pohybu cez hranice. Dôvodom je podľa neho najmä hrozba juhoafrickej či brazílskej mutácie koronavírusu. „Viem, že to bude nepríjemné, ale myslím si, že je to jediná cesta,“ skonštatoval.

