Matovič nechápe logiku bratislavskej kaviarne a bude mať tlačovku na tému „Neklamme si o Sputniku V“ (naživo)

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by sa možno dal zaočkovať Sputnikom V pred kamerami, ak by to ľudia považovali za dôkaz, že sa tejto vakcíny nebojí. Uviedol to v diskusnej relácii Radia Expres Braňo Závodský naživo. Matovič ešte nie je zaočkovaný, keďže neprešlo 90 dní od vtedy, čo prekonal ochorenie COVID-19.

„Nemám s tým najmenší problém, na druhej strane viem, že na Slovensku sú státisíce ľudí, ktorí s tým už najmenší problém nemajú,“ povedal k vakcinácii Sputnikom. Dodal, že v tomto nechápe logiku „bratislavskej kaviarne, ktorá bojuje na barikádach“ proti Sputniku V, keďže nikto nebude nútiť k vakcinácii Sputnikom. Matovič v relácii podotkol, že za dodávku vakcíny Sputnik V Ruskej federácii nič nesľúbil a ani od neho nič nikto nechcel.

Matovič avizuje na utorok po 15.30 tlačovú konferenciu na tému: Neklamme si o Sputniku V.

