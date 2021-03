Veľké fabriky veria, že sa Slovensko vyhne tvrdému lockdownu. Celohospodárske dôsledky by boli značné

Najväčšie slovenské fabriky nateraz veria, že sa Slovensko vyhne tvrdému lockdownu a oni nebudú musieť zastaviť výrobu. Spoločne tvrdia, že prijali všetky dostupné a odporúčané opatrenia, aby ochránili zdravie zamestnancov a prispeli k spomaleniu šírenia koronavírusu. Zdôrazňujú pravidelné testovanie svojich pracovníkov a v neposlednom rade poukazujú na škody, ktoré by tento krok predstavoval.

Dôsledky radikálneho kroku

Spoločnosť Volkswagen Slovakia podľa svojej hovorkyne Lucie Kovarovič Makayovej stále dúfa, že aj aktuálne sprísnenie opatrení povedie k takému zmierneniu situácie, že nebude musieť prísť ku krajnému riešeniu v podobe nútenej odstávky výroby.

„Predovšetkým však zastávame názor, že vysoká priorita by mala byť kladená na presadenie a kontrolu už existujúcich opatrení,“ dodala. Celohospodárske dôsledky takéhoto radikálneho kroku by podľa nej boli aj v kontexte európskej produkčnej siete značné. „Preto sa budeme snažiť robiť na našej strane všetko pre to, aby to tak ďaleko nezašlo,“ uviedla pre agentúru SITA.