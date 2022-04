Matovič sa pochválil najvyšším výberom DPH od vstupu do EÚ, minister vyzdvihol prácu daniarov (video)

aktualizované 8. apríla 14:03

Výber dane z pridanej hodnoty (DPH) je na Slovensku najlepší od vstupu do Európskej únie. Na piatkovej tlačovej besede to uviedol minister financií Igor Matovič.

S bločkom či bez bločku?

Medzeru vo výbere DPH sa podľa neho vlani podarilo finančnej správe znížiť na najnižšiu hodnotu od roku 2004. Vlani štát z očakávaných 100 eur pri výbere DPH dostal 88 eur.

Percentuálny rozdiel medzi sumou, ktorá sa na DPH mohla vybrať a sumou, ktorá sa reálne vybrala, za minulý rok dosiahol 12,1 percenta. Pred 10 rokmi táto hodnota podľa Matoviča dosiahla 35 percent.

„Treba poďakovať podnikateľom a ľudom, ktorí si možno menej pýtajú bez bločku,“ povedal Matovič. Podnikatelia sa podľa neho dobrovoľne rozhodli menej podvádzať pri priznávaní DPH a túto daň zaplatili štátu.

Znižovanie daňovej rezervy

Prezident finančnej správy Jiří Žežulka zdôraznil, že znížením medzery vo výbere DPH sa napĺňa jeho sľub, s ktorým nastúpil do funkcie. V tom čase medzera vo výbere DPH dosahovala 16,8 percenta.

„Sľúbil som, že do roku 2024 sa dostaneme k tým civilizovaným štátom Európskej únie a znížime daňovú medzeru na priemer okolo 10 percent,“ povedal.

Minulý rok je podľa neho dôkazom, že je finančná správa v tomto úspešná. Aj on poďakoval poctivým podnikateľom za to, že si splnili daňovú povinnosť. Poukázal na to, že za lepším výberom DPH je aj to, že sa časť obchodov pri nákupoch cez internet presunula do bezhotovostných platieb.