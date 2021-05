Matovič svoju daňovo-odvodovú reformu stále nepredstavil, nič o nej nevie ani koaličná SaS

Daňovo-odvodovú reformu, ktorá by mala okrem iného priniesť 200-eurový príspevok na dieťa, stále nepoznáme. Ministrovi financií Igorovi Matovičovi sa nepodarilo daňovo-odvodovú reformu predstaviť do dvoch týždňov tak, ako to avizoval.

„Maximálne do dvoch týždňov verím, že tu pred vami stojíme a predstavíme celý koncept daňovo-odvodovej reformy so všetkými prepočtami, s argumentáciami, s dopadmi, a s tým, kto na tom získa a kto to zaplatí,“ povedal 5. mája na tlačovej besede Matovič.

Ministerstvo neodpovedalo

Tlačový odbor ministerstva financií neodpovedal na našu otázku, kedy by minister mal daňovo-odvodovú reformu verejnosti nakoniec predstaviť.