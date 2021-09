Matovič uvažuje o koalícii bez hnutia Sme rodina, ak by Kollár blokoval očistný proces

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) si myslí, že predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) by sa mal ospravedlniť za výroky o „čurilovskej mafii“. Doplnil, že bude robiť všetko pre to, aby sa hnutie Sme rodina vrátilo k boju proti korupcii. Povedal to v relácii V politike v televízií TA3.

„Podstata dnešných dní a týždňov je, či dovolíme vagabundom a mafiánom, aby zvrátili ten očistný proces,“ pokračoval Matovič s tým, že musia chrániť statočných vyšetrovateľov, aj keď to bude spôsobovať problémy v koalícii.

Minister financií dodal, že si budú musieť začať klásť otázku, či vedia fungovať v koalícii aj bez hnutia Sme rodina, ak by blokovali očistný proces.