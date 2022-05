Matovičov návrh by mal preskúmať ústavný súd, Kolíková však na podanie návrhu nemá oprávnenie (video)

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (nom. SaS) zdôraznila, že nemá oprávnenie obrátiť sa na Ústavný súd SR, aby prehodnotil návrh zákona, ktorý pripravil minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Rozhodnutie je na pani prezidentke

Reagovala tak počas rokovania vlády na to, že parlament v utorok (24. mája) v zrýchlenom legislatívnom konaní schválili zákon o financovaní voľného času dieťaťa, zvýšenie prídavku na dieťa, ako aj daňového bonusu na nezaopatrené deti.

„Ten materiál je súci na to, aby sa dostal pred ústavný súd a aby o ňom súd konal. Myslím si, že by to pre našu krajinu bolo dobré. Ja to oprávnenie nemám a nepripravujem žiadny návrh,“ podčiarkla Kolíková.

Na otázku, či komunikuje v danej veci s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou podotkla, že ide o priestor prezidentky, ktorý by mal ostať iba jej.

Návrh má vážne nedostatky

Kolíková tiež uviedla, že chce počkať, aký bude postup pri danom legislatívnom návrhu, ktorý označila za procesne pochybný.

Je presvedčená, že daný návrh má vážne, vecné nedostatky, okrem toho, že má trpieť samospráva, nie je to adresná pomoc pre tých, ktorí to potrebujú.

„Ja by som teraz nepredbiehala udalosti a nechcem ísť určite na barikády. Nie som spokojná s touto situáciou ani v rámci koalície, ale počkajme si, aký bude vývoj,“ zhodnotila.