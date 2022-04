Matovičova pomoc rodinám nie je finančne krytá, SaS bude návrh blokovať

Strana Sloboda a Solidarita podporuje okamžitú pomoc pre skupiny ľudí najviac postihnuté zdražovaním, systémové zmeny v hodnote 1,2 miliardy eur však nepodporí. V utorkovej relácii Braňo Závodský naživo v rádiu Expres to povedal predseda liberálov Richard Sulík.

Trvalé zvyšovanie prídavkov na deti, daňového bonusu a zavedenie príspevku na služby pre deti v sume 1,2 miliardy eur považuje za rozsiahle systémové zmeny, ktoré nie sú finančne kryté a vládna koalícia ich navrhuje prijať príliš rýchlo.

Zmeny poškodia najchudobnejších

„Som proti tomu, aby sa zvyšovali dane, to je pre nás červená čiara,“ povedal šéf liberálov. Dlhodobo žiada, aby vládna koalícia prijala formou ústavného zákona tzv. daňovú brzdu.

Na tomto kroku je podľa neho už technická dohoda, avšak politická zatiaľ nie. Nepáči sa mu to, že zvyšok vládnej koalície chce prijať veľké systémové zmeny „pod rúškom okamžitej pomoci“.

Okamžitú pomoc pritom liberáli podporujú. Všetky daňové nadpríjmy, ktoré má štát aj vďaka zvyšovaniu cien, by sa podľa Sulíka mali vynaložiť na pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Osobne by menil parametre v existujúcom sociálnom systéme, napríklad by jednorazovo zvýšil životné minimum. Predseda SaS tiež upozornil na to, že pripravované zmeny v nároku na daňový bonus môžu viesť k tomu, že vláda poškodí chudobných pracujúcich. „Ľudia zarábajúci menej ako minimálnu mzdu na tom budú ešte horšie,“ tvrdí.

Na pomoc ľudom v boji so zdražovaním chce vláda v tomto roku vynaložiť 260 miliónov eur a v budúcom roku jednu miliardu eur.

Porastú príspevky na deti

V tomto roku sa prídavok na dieťa jednorazovo zvýši zo súčasných 25,88 eura na 100 eur. Príspevok v sume 100 eur dostanú aj rodiny v hmotnej núdzi, seniori, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok, opatrovatelia, osobní asistenti a náhradní rodičia. Jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa v sume 100 eur dostanú rodičia na nezaopatrené deti v júli tohto roka.

Od augusta tohto roka sa má prídavok na dieťa trvalo zvýšiť z 25,88 eura na 30 eur a od začiatku budúceho roka na 40 eur. Stúpnuť má aj daňový bonus na nezaopatrené deti.

Na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti daňový bonus dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura. Od júla má suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrásť na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur.

Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov má daňový bonus od júla tohto roka vzrásť na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur. Od začiatku budúceho roka chce tiež vláda zaviesť príspevok na služby deťom v sume 60 eur na dieťa.

Vyššie dane pre monopoly

Rezort financií tiež plánuje zmierniť podmienky nároku na daňový bonus na dieťa. V súčasnosti majú na tieto daňové úľavy nárok tí rodičia, ktorí za rok zarobia aspoň polovicu ročnej minimálnej mzdy.

Po novom by mali mať rodičia podľa Matoviča nárok na daňový bonus na dieťa od prvého zarobeného eura. Výška daňového bonusu by sa však podľa ministra financií mala naviazať na sumu hrubej mzdy zamestnanca, aby sa zabránilo prípadným podvodom.

Zdroje na vyššiu finančnú pomoc rodinám chce vláda podľa ministra financií Igora Matoviča získať zvýšením daní pre približne 100 firiem.

„Zvýšime dane mimoriadne bohatým firmám, ktoré túto rodinnú politiku zaplatia,“ povedal. Spomenul odvod pre regulované subjekty a vyššie dane pre monopoly, či oligopoly. Podrobnosti chce minister financií oznámiť na osobitnej tlačovej besede.